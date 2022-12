Danneggia le fioriere in centro, denunciato dai carabinieri

I carabinieri di Cecina, dopo una serie di accertamenti e indagini, hanno denunciato un 43enne di Cecina gravemente indiziato di essere l’autore di alcuni danneggiamenti avvenuti ai danni di fioriere poste nel centro cittadino, sia pubbliche che private. Stando alla ricostruzione dei militari, si sarebbe trattato di meri atti vandalici, senza un particolare fine, ma che hanno comunque creato danni alla collettività, al decoro urbano e ad alcuni esercizi commerciali.

Frammenti di vasi, terriccio sparso e piante strappate, questo lo scenario più volte segnalato ai carabinieri che hanno svolto tutti gli accertamenti possibili per risalire all’identità dell’autore stringendo il cerchio attorno al 43enne, già noto ai militari. Ad agevolare le indagini, le immagini del sistema di videosorveglianza del Comune di Cecina che in un caso hanno immortalato il danneggiamento e subito dopo una figura maschile allontanarsi come se nulla fosse accaduto. L’uomo dovrà rispondere di danneggiamento aggravato.

Fonte: Ufficio Stampa