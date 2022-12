Detenuti picchiati a Sollicciano, non fu tortura: agenti comunque condannati fino a 3 anni

Non è stata tortura quella ai danni di alcuni detenuti del carcere di Sollicciano a Firenze nel gennaio 2020. Il gup di Firenze Silvia Romeo ha derubricato il reato contestato, portandolo a lesioni aggravate. Comunque c'è stata la condanna di 9 agenti in rito abbreviato con pene fino a 3 anni e 6 mesi per un'ispettrice della penitenziaria e altri otto agenti. Un agente è stato invece assolto e due medici in carcere sono stati prosciolti, questi erano accusati di aver raccontato un'altra versione verso due detenuti aggrediti. L'accusa, sostenuta dalla pm Von Borries, portava a individuare l'ispettrice come istigatrice dei pestaggi.