Esplosione per fuga di gas in appartamento, nessun ferito

I vigili del fuoco di Firenze e del distaccamento di Calenzano sono intervenuti alle ore 16:55 nel comune di San Mauro a Signa in via Giovan Battista Bertini, per un incendio appartamento a seguito di un'esplosione da fuga di gas situato al primo piano di un edificio composto da due piani fuori terra.

I Vigili del fuoco intervenuti con due squadre e un’autoscala, hanno estinto l’incendio dell’appartamento. Non si segnalano persone coinvolte. In corso la verifica di stabilità dell’immobile per i danni causati dall'esplosione e dall'incendio.

Si segnalano vetture rimaste danneggiate.