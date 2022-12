Fa volare il drone senza autorizzazione a Firenze, turista denunciato

Immortalare Firenze vista dall'alto per tornare a casa, dopo la vacanza, con delle foto mozzafiato. Queste probabilmente le intenzioni di un turista che però è finito nei guai, perché il suo drone non era autorizzato a volare. È successo ieri mattina quando un 60enne di origini asiatiche, in visita nel capoluogo toscano con la famiglia, avrebbe alzato in volo un drone sui lungarni fiorentini, all'altezza del Ponte Vespucci, senza le previste autorizzazioni.

Diverse le segnalazioni giunte al 112 da passanti e curiosi, preoccupati anche dei potenziali danni che l'apparecchio, se pilotato da mani non esperte, avrebbe potuto provocare a persone, palazzi e monumenti della zona. Sul posto è intervenuta la polizia che ha identificato il pilota, risultato inoltre privo di assicurazione. Il drone è stato sequestrato mentre per il turista 60enne, che si sarebbe scusato giustificandosi di non conoscere bene la legge italiana in materia, è scattata una denuncia per sorvolo non autorizzato dall'ENAC ed esercizio abusivo della navigazione aerea.