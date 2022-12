Fiera del Boccaccio, torna la tradizione a Certaldo

Natale sta arrivando e come da tradizione a Certaldo, domenica 18 dicembre, il mercato si trasferisce in centro per la Fiera del Boccaccio. Per l’intera giornata, dalle 8:00 alle 20:00, via II giugno e Piazza Boccaccio ospiteranno una selezione dei banchi del mercato del mercoledì.

Per l’occasione anche i negozi saranno aperti tutto il giorno garantendo così un’offerta merceologica di primo livello. Nella suggestiva cornice del borgo basso si potranno infatti trovare abbigliamento, calzature, accessori, arredo casa e tanto altro.

L’iniziativa è realizzata dal centro commerciale naturale ConCertaldo in collaborazione con Confesercenti.

“Un’imperdibile occasione per i regali di natale – dichiarano gli organizzatori – questa bella sinergia tra operatori su area pubblica e commercio in sede fissa ci consente di proporre tante soluzioni originali e di qualità”.

Fonte: Confesercenti - Ufficio stampa