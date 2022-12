A Natale il regalo giusto, parte la campagna per donare il sangue

La Pubblica Assistenza di Fucecchio chiede per Natale un regalo che sia innanzitutto un dono.

Per le festività natalizie 2022, infatti, l’associazione guidata dal presidente Luigi Checchi ha deciso di lanciare una campagna di sensibilizzazione su un tema fondamentale, anzi vitale: la donazione del sangue. “A Natale fai il regalo giusto: dona il sangue”, questo è lo slogan scelto e che spiega praticamente tutto.

La volontà – in un periodo di festa – è quella di porre l’attenzione sui più bisognosi, su coloro che da una semplice trasfusione possono trarre vita; un regalo – anzi un dono – anonimo, che può fare la differenza tra l’esserci e il non esserci più, tra il godersi l’abbraccio dei propri cari e il non poterlo più fare. Insomma, invece di un dono – sempre ben accetto – tradizionale, uno che viene dall’anima e che può strappare più di un sorriso, un grazie che viene dal cuore.

Il sangue e i suoi componenti sono indispensabili alla vita, essenziali nei servizi di primo soccorso, fondamentali per moltissime terapie tra le quali quelle oncologiche, necessari in chirurgia e nei trapianti. L’associazione ha un folto gruppo di donatori: sono 680, di cui circa 480 attivi, con la supervisione di Claudio Calugi e Antonella Calugi. Il gruppo è nato nel 1985 da una costola di quello dei donatori del comprensorio del cuoio. Ma come funziona? Al netto di chi è già lo è, chi vuole diventare donatore di sangue o non dona da più di due anni, deve: (per il primo accesso) prendere un appuntamento contattando il nostro numero 057122222 oppure mandare una e-mail a donatori@pafucecchio.it, indicando il giorno e l´orario desiderato per andare a donare. E poi – oltre a fare un dono agli altri – con la donazione si fa anche una carezza a noi stessi, perché ci si sottopone ad un check-up dei valori ematici che è sempre importante fare con cadenza regolare. Può donare chi ha tra i 18 e i 70 anni, pesa almeno 50 kg ed è in buona salute: per il primo accesso, comunque, si viene sottoposti a esami pre-donazione e a un colloquio col medico trasfusionista. In questa settimana – tra l’altro – PA Fucecchio è impegnata anche in un’altra campagna, grazie a Unicoop che ha messo a disposizione spazi all’interno del supermercato di via Fucecchiello (e non solo) dove fornire materiale utile a far conoscere l’importanza della donazione di sangue ed emocomponenti.

