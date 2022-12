Lucca Summer Festival annuncia un altro grande nome: è Norah Jones

Un altro grande nome della musica in Toscana: Norah Jones sceglie Lucca Summer Festival per la sua unica data italiana. Sarà infatti in piazza Nap0leone il 14 luglio 2023.

Si esibirà un’artista che ha segnato gli ultimi 20 anni con 50 milioni di dischi venduti, 9 Grammy Awards e una serie di collaborazioni con varie leggende della musica.

Biglietti in vendita da Lunedi 19 Dicembre alle 11.00 su www.ticketone.it.