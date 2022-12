Nuovi corsi di musica, canto e ballo con Diapason-Calamita

Una nuova opportunità per tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla musica, al canto e al ballo arriva dai corsi organizzati da Diapason-Calamita nella sede di Piazza Salvo D'Acquisto a Fucecchio. È lo storico professore di musica Giovanni Vincenzo Iacobelli della scuola media Montanelli Petrarca, che ha deciso di mettersi in gioco e ha raccolto intorno a sé colleghi e amici di una vita dando l'opportunità a tanti bambini e giovani di sperimentare l'arte musicale che a Fucecchio ha una importante tradizione che risale all'Ottocento. Successivamente a lui si sono unite anche le insegnanti di ballo Chiara e Federica Nardi e, insieme, l'associazione conta già 70 allieve e allievi.

Sarà possibile assistere alle loro performance domenica 18 dicembre in piazza Montanelli con l'iniziativa "Christmas is coming to town" alle ore 16,30, un'esibizione musicale con canti e balli natalizi.

La vera festa sarà il 23 dicembre quando presso il centro stesso si darà il via ufficiale ai nuovi corsi, alla presenza dell'amministrazione comunale. La serata "Natale in musica", in programma per le ore 21,30, prevede uno spettacolo musicale dedicato alle famiglie degli allievi e a chi vorrà unirsi a questa bella serata di festa e di auguri per la neonata scuola Diapason.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa