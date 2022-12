Otorinolaringoiatria: un convegno formativo su innovazione tecnologica e nuovi approcci chirurgici

Nuovi scenari e tecniche innovative nel settore dell’otorinolaringoiatria sono stati alcuni dei temi trattati nei giorni scorsi al convegno regionale “Nuove tecnologie in Otorinolaringoiatria e approcci mininvasivi” che si è svolto presso il Polo Formativo dell’Asl Toscana Centro a Sovigliana di Vinci.

Sono stati presentati approcci innovativi per molte patologie del settore, dalla chirurgia mininvasiva della sordità alle patologie oncologiche trattate per via trans-orale, dall'uso della robotica per la tiroide e le sindromi da apnee notturne alla chirurgia ambulatoriale endoscopica della laringe mediante l'ausilio di nuove tipologie di laser. Il convegno è stato anche incentrato sulle nuove tecnologie come l'esoscopia e la neuronavigazione che migliorano ed estendono le prospettive chirurgiche del distretto testa-collo permettendo approcci sempre più minimalisti e mirati alla sede del problema. Il convegno rientra nel piano di formazione annuale previsto dall'Azienda sanitaria ed ha ricevuto il patrocinio anche del GOT “Gruppo Toscano di Otorinolaringoiatria”. Tra i relatori nomi di spicco della otorinolaringoiatria regionale e nazionale ed ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di iscritti.

L’ evento è stato organizzato dal dottor Gianluca Leopardi, Direttore Area Testa Collo del Dipartimento specialistiche chirurgiche Asl Toscana Centro, in qualità di responsabile scientifico, in collaborazione con la struttura della Formazione aziendale, diretta dalla dott.ssa Manuela Marcucci con il coordinamento della Dott.ssa Sonia Gasperini e la struttura Gestione delle Risorse Umane, che con Giuliana Baronti, ne ha curato la segreteria organizzativa.

Fonte: Ufficio Stampa