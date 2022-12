Palio di Fucecchio, in arrivo finanziamento dal Ministero della Cultura

Importante riconoscimento per il Palio delle Contrade "Città di Fucecchio" che per la prima volta ha ottenuto un finanziamento statale dal Ministero della Cultura. L'importo ottenuto è di 13 mila 700 euro (su un massimo di 20 mila erogabili) grazie alla partecipazione ad un bando istituito dal MiC per sostenere le manifestazioni storiche e rievocative, anche al fine di implementare l'attrattività turistica del territorio di riferimento.

Il progetto, realizzato dall’assessore al Palio Daniele Cei e dal Cda dell'Associazione, è stato apprezzato dalla commissione di valutazione del bando che ha riconosciuto la qualità culturale del progetto presentato, l'opera di valorizzazione del patrimonio culturale, le ricadute sul territorio anche in termini turistici generate dall'evento e la sostenibilità economica del progetto.

"Non è la prima volta che partecipiamo con successo a un bando pubblico - spiega l'assessore al Palio, Daniele Cei -. Già nel 2021 abbiamo ottenuto un finanziamento da 10 mila euro, da parte della Regione Toscana, che si è sempre dimostrata attenta alle esigenze delle manifestazioni storiche e rievocative e in particolar modo al Palio di Fucecchio. Stavolta siamo veramente soddisfatti per essere riusciti ad andare oltre e ad arrivare ad un finanziamento statale, ponendo particolare attenzione alle richieste che venivano dal bando del MiC. Avere un riconoscimento nazionale è oltremodo importante per l’Associazione Palio delle Contrade Città di Fucecchio, che è già al lavoro per preparare il Palio del 2023 e anche per portare a compimento il progetto dei Palii d'Italia, che punta a costituire un ente che racchiude tutte le realtà paliesche e dare loro più autorevolezza e rappresentatività.”