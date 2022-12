Pallanuoto paralimpica, alla finale di Supercoppa successo per l'empolese Niccolò Di Gangi

Domenica scorsa nella piscina del centro di preparazione di Roma si è chiusa la stagione della pallanuoto paralimpica con l'assegnazione della Supercoppa Italiana, con lo scontro tra la GLS Napoli Lions guidata da Andrea Scotti Galletta, campione d'Italia in carica e la Rari Nantes Florentia detentrice della Coppa Italia, guidata invece da Laura Perego.

La partita è stata fortemente combattuta, in particolare nei primi due tempi, durante i quali le due squadre si sono contese il vantaggio colpo su colpo. Nel terzo tempo la Rari è riuscita portare il gioco in proprio favore e nel quarto la squadra fiorentina ha consolidato definitivamente il proprio vantaggio e conquistato meritatamente il prestigioso trofeo per 14 a 6.

Tutti gli atleti hanno messo in campo grinta, tecnica e determinazione, ma sempre con grande correttezza e fair play. È stato uno spettacolo sportivo di alto livello che spiega anche il crescente interesse che il movimento sta raccogliendo, con la nascita di tante nuove squadre in tutta Italia. A questo proposito l’allenatrice Laura Perego ha ricordato il grande merito della Rari Nantes Florentia, che ha creduto in questa squadra garantendo agli atleti spazi di allenamento e di gioco pur nelle difficoltà attraversate dagli impianti negli ultimi tempi, anche grazie alla solidarietà delle squadre di altre categorie, confermando che niente come giocare permette al gruppo di crescere.

Una nota d’orgoglio empolese è rappresentata dal successo del giovane Niccolò Di Gangi, premiato come miglior giocatore della partita. Niccolò, classe 2005, infatti, cresciuto a Empoli tra le fila della Etruria nuoto ed attualmente in forza alla Rari Nantes Florentia, si è distinto per le qualità tecniche e per l’ottima prestazione.

Rari Nantes Florentia - GLS Napoli Lions 16-4

MARCATORI FLORENTIA – allenatore Laura Perego - Ciulli (6), Di Gangi (3), Fattori (2) Marchini (2) Capalbo (1)

MARCATORI LIONS – allenatore Andrea Scotti Galletta - Capobianco (2), Attanasio (2), De Felice (1), Spinelli (1)

Fonte: Etruria Nuoto ASD, Empoli