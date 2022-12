Ti Presto, con le parole di Roahl Dahl inaugura il punto prestito di Avane

Il Centro Giovani di Avane diventa un nuovo punto prestito bibliotecario collegato con la rete REA.net e con la centrale biblioteca di via dei Neri. Oggi l'inaugurazione nei locali di fronte la Vela Margherita Hack, dove da tempo hanno casa le associazioni di Empoli.

Il Centro Giovani servirà da collegamento per i ragazzi che lo frequentano con il mondo della biblioteca, serbatoio infinito di conoscenza ma spesso visto troppo lontano dalle nuove generazioni, attratte più dallo smartphone che da un buon libro.

Per invertire la tendenza il punto prestito nato con il supporto del personale bibliotecario, con a capo il direttore Carlo Ghilli, che ha formato gli operatori del centro (della cooperativa Il Piccolo Principe) per chiedere e prestare i libri all'interno del sistema bibliotecario. Un modo anche per tesserare bambini e adolescenti e farli avvicinare subito alla lettura.

Il taglio del nastro è stato preceduto da un reading delle ragazze del centro di un estratto del GGG di Roahl Dahl. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Brenda Barnini e l'assessore alla cultura Giulia Terreni. Il primo cittadino ha ribadito l'importanza della conoscenza: "Pensiamo di avere tutto a portata di mano (facendo riferimento allo smartphone, NdR), ma niente rende liberi più di un libro". Il direttore Ghilli ha invece citato Martin Luther King, raccontando di come ognuno debba fare la sua parte, nel suo piccolo, per il funzionamento della democrazia e della partecipazione.

Orari e altri punti prestito

Ad Avane, il progetto "Ti presto" sarà aperto il martedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 16 alle 19, gestito dal Centro Giovani Avane e dai volontari del Comitato di quartiere: sarà possibile prendere in prestito libri, film e audiolibri, prenotare libri, film e cd della collezione della Rete Rea.Net e ancora rinnovare il prestito ed effettuare restituzioni.

Sul territorio è già attivo il punto prestito "Ti presto" alla Casa della Memoria in via Livornese 42 a Santa Maria, aperto il lunedì e il mercoledì dalle 16 alle 19: lì è possibile prenotare libri, film, cd della collezione della Rete Rea.net che saranno disponibili per il ritiro presso il punto prestito nei giorni successivi, rinnovare i materiali già in possesso agli utenti oppure restituirli e consultare il Fondo Remo Scappini e i materiali del Centro Documentazione della Resistenza.

C'è poi il BiblioCoop, altro punto prestito della 'Fucini', attivo al centro commerciale Centro Empoli in via Sanzio, nato dalla collaborazione fra la biblioteca comunale e Coop.fi: è aperto il lunedì dalle 9 alle 12, il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 19, offrendo agli utenti la possibilità di prendere in prestito materiali, restituirli o prenotarli.