Una targa all'ospedale di Fucecchio in memoria di Angelo Graceffa

E' stata affissa ieri mattina una targa presso l’ortopedia dell’Ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio in ricordo del medico ortopedico Angelo Graceffa, scomparso prematuramente quest’estate a soli 39 anni in un incidente in moto nella sua amata Sicilia. Il medico ha lavorato al Cesat dal 2014 al 2016 per poi ritornare nella sua regione di origine.

Alla cerimonia era presente il dottor Federico Manzi della Direzione sanitaria Ospedale di Fucecchio, la dott.ssa Elena Pucci, infermiera dell’Assistenza infermieristica empolese insieme ad altri rappresentanti del personale sanitario del presidio ospedaliero.

Durante la cerimonia il dottor Graceffa è stato ricordato con affetto dal collega ed amico Lorenzo Nistri che con le sue parole ha commosso il personale sanitario presente:

“Nessuno si sarebbe mai aspettato quanto accaduto, mi ricorderò sempre quando è successo e resto ancora incredulo. Per me Angelo è un collega ed un amico e per noi questa targa sta a significare che lui è ancora presente tra noi. Lo ricordo come una persona sempre sorridente e piacevole, un bravo collega sia dal punto di vista professionale, ma soprattutto umano.”

Fonte: Asl Toscana Centro