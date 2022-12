Dichiarano il falso e percepiscono il reddito di cittadinanza: 8 denunce nel Fiorentino

I carabinieri di Scarperia, in collaborazione con i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Firenze, hanno effettuato controlli per verificare la legittima percezione del reddito di cittadinanza. Dagli accertamenti sono emersi profili di responsabilità a carico di otto persone. Le stesse avrebbero fornito indicazioni non veritiere sul proprio stato, senza le quali non avrebbero avuto titolo al beneficio.

Si tratta di cinque uomini e tre donne; quattro di loro sono originari di Paesi stranieri. Un 64enne italiano, originario di Roma ma residente nel Mugello, avrebbe percepito indebitamente 10.500 euro per un 64enne italiano, un altro 64enne originario di Palermo avrebbe percepito 9mila euro, mentre un 41enne nigeriano avrebbe percepito 3mila euro. Gli altri soggetti avrebbero percepito indebitamente benefici non dovuti, per compensi che vanno dai 240 a 1.500 euro.

Tutti sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Firenze, per l’ipotesi delittuosa di illecita percezione del reddito di cittadinanza.