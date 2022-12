"Vandalizzata la stazione di Montelupo-Capraia", la denuncia di Forza Italia

Ed eccoci di nuovo qua a commentare l'ennesimo episodio di vandalismo, accaduto nell'Empolese-Valdelsa e più precisamente alla stazione di Montelupo-Capraia.

Inizia così la denuncia di Diego Crocetti (Coordinatore Forza Italia Capraia e Limite) e Giuseppe Romano (Capogruppo Forza Italia presso l’unione dei comuni del circondario dell’Empolese-Valdelsa).

"A furia di scrivere articoli di lamentela e protesta - proseguono - eravamo riusciti a farci risistemare la stazione da rete ferroviaria italiana, però tra le tante cose che avevamo chiesto a rete ferroviaria italiana e ai comuni di pertinenza della stazione, c’era anche quello dell’installazione di telecamere collegate con il posto polfer di Empoli. Perché chiedevamo tutto ciò? Non perché vogliamo il “Grande Fratello” dappertutto ma perché conosciamo la zona e sappiamo che si sono verificati diversi episodi di microcriminalità e vandalismo nella zona. Che dire dunque ci sentiamo un po’come moderne cassandre, prevediamo le problematiche perché conosciamo il territorio bene ed in profondità, ma non veniamo ascoltati. Ora visto che le foto si commentano da sole, ci auguriamo che innanzitutto venga riparato ciò che è stato vandalizzato e poi che finalmente vengano messe delle telecamere, collegate con la polfer di Empoli, anche in funzione di deterrenza, perché il controllo del vicinato voluto dalla sinistra non funziona.

Con l’occasione ne approfittiamo per segnalare altre lamentele da parte dei pendolari della stazione, che ricordiamo è frequentata da diverse centinaia di persone al giorno e che Trenitalia classifica come “Silver” ovvero stazioni a frequentazione medio-alta. I pendolari si lamentano del fatto che i monitor spesso sono guasti, quindi andrebbero sostituiti con i nuovi monitor di ultima generazione, e poi visto anche il fatto che quelli attuali sono situati nella sala d’aspetto e sotto la pensilina al primo binario, quindi di non facile individuazione, ne andrebbero messi anche sui binari, così come hanno tutte le moderne stazioni.

Andrebbero poi anche riaperti i bagni, ormai chiusi da tempo, visto che pendolari e turisti, che frequentano la stazione in caso di necessità, sono costretti ad andare in centro a Montelupo. Con l’occasione visto le bellezze del nostro territorio si potrebbe valutare di avere in comodato d’uso i locali della stazione, per adibirli ad ufficio delle proloco locali e del circondari. Se le stazioni vivono e non sono abbandonate si possono trasformare da luoghi di abbandono e perdizione, a luoghi fruibili da tutti non sono dei pendolari.

Noi come al solito vigileremo e non smetteremo mai di essere sempre dalla parte dei cittadini e delle loro esigenze".

