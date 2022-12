Scuola Calcio Porta a Lucca: inclusione, solidarietà e sport

Si è svolta nel pomeriggio di ieri la tradizionale Festa di Natale per i piccoli calciatori della Scuola Calcio G.S. Porta a Lucca, con tanto gioco e divertimento.

La “Strenna di Natale” , tenutasi al Palazzetto dello Sport di Pisa, è iniziata e si è conclusa con l’inno del Porta a Lucca, ormai diventato la colonna sonora di tutti gli eventi e di tutte le partite casalinghe, grazie al cantautore Alessandro Midulla che ha composto il testo e la musica e che ha eseguito la canzone, accompagnato dalla sua amata chitarra, con il coinvolgimento dei 180 bambini della scuola calcio e dei loro genitori.

Il Presidente Luca Nassi ha salutato i presenti ringraziando ancora una volta tutti gli allenatori che per i bambini sono sempre più spesso, dopo la famiglia e la scuola, le figure di accompagnamento nella crescita, visto che si trovano ad assolvere molti ruoli nello stesso tempo: istruttore, insegnante, modello, animatore con obiettivi educativi che vanno oltre la preparazione fisica e l’allenamento: guidare lo sviluppo corretto dell’autostima, la corretta percezione di sé e l’educazione al fair play.

Il Vice Presidente Marco Vanni ha sottolineato l’obbiettivo raggiunto e quello da perseguire anche per il prossimo anno calcistico che è rappresentato dalla partecipazione a tutti i campionati del settore giovanile, che permette da un lato il coinvolgimento di tutti i giovani dei due quartieri (Porta a Lucca e I passi) e, dall’altro, di dare continuità ai percorsi di crescita dei piccoli calciatori fino al naturale raggiungimento di giocare nella squadra a 11 giocatori.

Il Sindaco Michele Conti ha evidenziato l’importante opera sociale della Scuola Calcio Porta a Lucca che negli anni si è contraddistinta come luogo di aggregazione capace di coinvolgere la comunità dei due quartieri, e in particolare bambini e bambine ma anche ragazzi e ragazze, attraverso un progetto di ampio respiro che attraverso lo sport ha l’obiettivo di sostenere percorsi di crescita personale fatti di valori positivi che promuovono, accanto alla dimensione agonistica dello sport, una dimensione etica e educativa.

E’ intervenuto anche l’Assessore alle infrastrutture sportive Raffaele Latrofa che ha ricordato come il Gruppo Sportivo Porta a Lucca in 50 anni di storia ha sviluppato un centro di pratica sportiva, di aggregazione e di incontro, che vede una forte cooperazione con il territorio, le aziende e le associazioni di volontariato.

Alberto Furia ha portato i saluti dell’azienda BeApp Store (Beapple srl) che ha messo in palio i tre premi della lotteria di beneficenza (2 maglie del Pisa Sporting Club e 1 pallone della serie B) ricordando la sensibilità della dirigenza del Porta a Lucca che dopo il torneo benefico di settembre, il cui ricavato è stato donato al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale di Pisa, ha replicato il sostegno a quel reparto ricordando l’importanza di rendere il cancro sempre più curabile affinchè i bambini possano ritornare a vivere una vita normale.

Al termine della Strenna di Natale sono stati presentati gli sponsor ( Renato Lupetti, Corpo Guardie di Città, Pulina Exclusive Interiors e Tirrena Bitumi) che hanno sostenuto il progetto della nuova maglia per tutti i bambini di tutte le categorie ma soprattutto che aiutano la società a promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza, attraverso progetti, attività ed eventi volti a favorire l’aggregazione, l’inclusione sociale e la promozione dei valori dello sport all’aperto e dell’essere comunità, al fine di consolidare un progetto sociale ed educativo per i giovani, coerente e basato su valori e principi condivisi.

A tutti i bimbi è stato consegnato un panettone e diversi gadget da parte della società.

Si ricorda che sono sempre aperte le iscrizioni per le categorie che vanno dal 2008 al 2017. Per eventuali informazioni rivolgersi tutti i giorni presso la sede in via Galiani ai Passi dalle 16.30 alle 19.30 oppure contattare il D.S. Marco Vanni al 328 9357256.

Fonte: Ufficio Stampa