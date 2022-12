Anniversario Giovanni Boccaccio, a Certaldo una mattina per l'autore del Decameron

Una mattinata per mettere in luce i progetti realizzati e sostenuti dall’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio per la divulgazione dell’opera e della figura del celebre scrittore certaldese. È quella prevista per mercoledì 21 dicembre a Casa Boccaccio in Certaldo Alto, dalle 11 alle 13, in occasione del 647° anniversario della morte dell’autore del Decameron.

In programma il punto sui progetti di ricerca, con gli interventi di Enrico Moretti (Università Roma Tre), Laura Zabeo (Università di Firenze), Claudia Palmieri ed Ester Baldi (Università per Stranieri di Siena), e Angelo Piacentini (Università dell’Aquila).

A seguire il prof. Stefano Zamponi, presidente dell’Ente, presenterà la digitalizzazione della collana "Tutte le opere di Giovanni Boccaccio" a cura di Vittore Branca, edita da Mondadori.

Per concludere la giornata Maurizio Fiorilla e l’Oranona Teatro lanceranno un nuovo progetto divulgativo sul Decameron.

L’iniziativa è promossa dall’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio in collaborazione con il Comune di Certaldo e l’Associazione Polis.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa