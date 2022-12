Donato al Centro Donna di Empoli un nuovo ecografo di alta qualità

E’ stato consegnato questa mattina un nuovo ecografo tecnologicamente avanzato al Centro Donna di Empoli, diretto dalla dottoressa Francesca Martella.

Lo strumento permette di eseguire un’ecografia mammaria di alta qualità e questo consente di migliorare l’affidabilità diagnostica. I trasduttori di nuova generazione sono infatti progettati per ottimizzare la penetrazione del fascio di ultra suoni e garantire, grazie ad un ampio range dinamico, risultati eccellenti in termini di risoluzione spaziale e di contrasto.

Lo strumento è stato donato grazie alla raccolta fondi delle passeggiate Le Vie in rosa 2022 realizzata dall’Associazione Astro Onlus, da sempre al fianco dell’Ospedale San Giuseppe per contribuire al miglioramento continuo dei percorsi assistenziali e delle cure dedicate alle donne.

Una parte di contributo è stato erogato da una nota Azienda veneta, con una sede anche in zona empolese, leader internazionale nella produzione e commercializzazione di contenitori in vetro cavo per i mercati della cosmetica e profumeria e del food & beverage, oltre al sostegno delle Associazioni di volontariato e dei Comuni dell’Empolese Valdelsa Valdarno Inferiore che hanno aderito e contribuito al successo delle passeggiate nel maggio scorso.

Al momento della consegna erano presenti: il Senatore Dario Parrini, il Presidente Terza Commissione Sanità e Politiche Sociali Consiglio regionale Enrico Sostegni, Sindaco di Empoli Brenda Barnini, il Presidente Sds Empolese Valdelsa Valdarno inferiore Alessio Spinelli, il Direttore sanitario Ospedale San Giuseppe di Empoli la dottoressa Silvia Guarducci, il Direttore Radiologia Empoli dottor Andrea Pierfederico Sampieri, il Direttore Diagnostica senologica Asl Toscana Centro il dottor Andrea Marrucci, la dottoressa Francesca Luppi, referente diagnostica per immagini Empoli, Fucecchio, Castelfiorentino e San Miniato, il Direttore Oncologia Empoli la dottoressa Francesca Martella, il Direttore di chirurgia senologica Asl Centro il dottor Luis Sancez, il Presidente Astro Onlus Paolo Scardigli ed alcuni rappresentanti delle Istituzioni, delle Associazioni di Volontariato locali e della Uisp zona Empolese Valdarno

"In mammografia il tessuto mammario denso può nascondere lesioni cancerose di dimensioni ridotte, rendendole difficili da rilevare. Con questo nuovo macchinario si innalza ulteriormente la qualità diagnostica offerta dal Centro Donna di Empoli che ha visto recentemente una riorganizzazione con ottimizzazione dei percorsi diagnostici e terapeutici. Di questo ringraziamo l'Associazione Astro e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questa importante donazione", sottolinea il dottor Andrea Marrucci, direttore Diagnostica senologica Asl Toscana Centro.

"Dotare il nostro Ospedale di tecnologie sempre più all’avanguardia permette di migliorare la qualità dell’assistenza per i nostri pazienti. Per questo sono molto grata di questa donazione fondamentale per garantire un’attività diagnostica sempre più qualificata ed offrire alle donne un percorso di cura sempre più adeguato alle loro esigenze. Per questo ringrazio sentitamente per questa donazione tutti coloro che hanno offerto il loro contributo da parte della Direzione sanitaria del Presidio Ospedaliero e anche della Direzione generale e sanitaria aziendale- conclude la dottoressa Silvia Guarducci, Direttore sanitario Ospedale San Giuseppe".

Fonte: Asl Toscana Centro