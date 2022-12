Timenet sugli scudi, vittoria in casa contro Valdarninsieme

Regalo di Natale anticipato per i tifosi della Timenet Empoli Pallavolo che ieri tra le mura amiche del PalAramini di Empoli ha conquistato in poco più di un’ora una bella vittoria per 3-0 sulle ospiti del Piandiscò Valdarninsieme (Arezzo). Le giallonere, partite un po’ sottotono ma prontamente scosse da coach Marco Dani, si sono ben presto impadronite delle redini dell’incontro tenendole saldamente fino in fondo. Dopo l’impasse del primo set, infatti, le padrone di casa hanno imposto convinte il loro gioco in un crescendo che le ha portate al successo finale.

“Era una partita importante per confermare il nostro secondo posto in classifica – dichiara la schiacciatrice Ilaria Bartalini – e la preparazione svolta in settimana ha dato i suoi frutti. All’inizio abbiamo faticato un po’, forse per l’ansia di raggiungere i tre punti che ci servivano, ma dopo abbiamo preso un bel ritmo di gioco tenendo sotto le nostre avversarie. Dopo aver vinto anche il secondo set ci siamo sciolte completamente e con i vari cambi abbiamo giocato tutte, quindi è stata davvero una vittoria di squadra. Adesso è importante non perdere la concentrazione perché all’inizio dell’anno nuovo ci aspetta un match impegnativo contro Magione. Raggiungere il Montesport sarà un’impresa ma il torneo è ancora lungo e il nostro obiettivo è arrivare ai playoff per cui lotteremo per arrivare al traguardo”.

L’avvio della partita sembra promettere bene per le giallonere che si prendono subito il vantaggio arrivando a quota 7-2 su cui il tecnico biancoverde Simone Bianchi chiede il break. La reazione del Piandiscò si fa sentire e le aretine, a sorpresa, toccano prima il 10 pari e poi passano in testa. Coach Dani non ci sta e il suo secondo forte richiamo funziona per le sue ragazze che riprendono il comando 20-17 premendo quindi sull’acceleratore per conquistare il set 25-17.

La Timenet mantiene la determinazione anche nel secondo set arrivando a staccare le avversarie 10-2 grazie ad una serie di ace che, unitamente ad alcuni errori del Piandiscò, aumenta il divario a quota 17-7. La reazione a corrente alternata delle ospiti non intacca l’offensiva giallonera che, nonostante il set point annullato sul 24-13 conclude poco dopo 25-14.

Le padrone di casa proseguono imperterrite la loro corsa verso la vittoria doppiando le biancoverdi a più riprese fino al 12-6. Coach Bianchi chiede ancora il break sul 17-8 ma le ragazze della Timenet sono oramai lanciate verso la conquista dei fatidici tre punti che, complici anche alcuni errori regalati dalla metà campo avversaria, non tarda ad arrivare in una manciata di minuti per 25-15.

Le giallonere con questa bella vittoria nell’undicesima giornata di Campionato sono arrivate a quota 27 punti mantenendo il loro secondo posto in classifica provvisoria alle spalle del Montesport Montespertoli. Dopo la pausa per le Festività Natalizie le attende l’impegnativa partita in casa contro TMM Torneria Of Occhiali di Magione (Perugia) in calendario domenica 8 gennaio 2023 alle ore 17.00 al PalAramini.

TABELLINO

PARZIALI: 25-17; 25-14; 25-15.

ARBITRI: Giuseppe Cannas Wilmer e Sonia Barsottini.

TIMENET EMPOLI PALLAVOLO: Genova (L), Bartalini (6), Lavorenti, Danti (6), Donati (10), Giubbolini (13), Mancuso (9), Forconi (3), Guidi, Morelli, Puccini (n.e.).

PIANDISCÒ VALDARNINSIEME: Bonciani (Capitano, 2), Cicali (4), Sabbatini (6), Gabbrielli (5), Ori (6), Franciolini (1), Mini (1), Botti (L), Gorellini (2), Matassini (2), Degl’Innocenti, Ceccherini (L2, n.e.), Brogi (n.e.), Hodkin (n.e.).

FORMAZIONI:

STARTING SIX TIMENET: Genova (L e Capitano), Bartalini, Lavorenti, Danti, Donati, Giubbolini, Mancuso.

STARTING SIX PIANDISCÒ: Cicali, Sabbatini, Gabbrielli, Ori, Franciolini, Mini, Botti (L).

Fonte: Timenet Pallavolo Empoli - Ufficio Stampa