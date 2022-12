Tour de France 2024 in Toscana, il percorso sarà svelato a Firenze

Il Tour de France 2024 partirà dall'Italia per la prima volta nella storia. L'ufficializzazione arriverà a Firenze mercoledì 21 dicembre alle 18 nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio. Quasi sicuramente la partenza sarà proprio da Firenze, che ha presentato la candidatura assieme a Bologna.

Alla cerimonia di presentazione saranno presenti Eugenio Giani e l'omologo emiliano-romagnolo Stefano Bonaccini, oltre al sindaco fiorentino Dario Nardella, l'ambasciatore francese Christian Masset e il direttore del Tour Christian Proudhomme. Il giorno dopo un evento simile andrà in scena a Bologna.

Ancora non è certo ma sembra che la prima tappa del Tour 2024 passi proprio tra Toscana e Emilia, toccando Firenze - città da cui dovrebbe partire la rassegna - e l'Emilia Romagna. Si attendono info dall'evento del 21 dicembre, quando sarà svelato il percorso.

Secondo alcune indiscrezioni la primissima tappa dovrebbe essere Firenze-Rimini, con omaggio doveroso a Gino Bartali. A Bologna dovrebbe chiudersi la seconda tappa, in partenza dalla Romagna di Marco Pantani. Altre due giornate di Tour passeranno anche dal Piemonte, terra di Fausto Coppi, per poi arrivare in Francia.