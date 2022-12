Toscana Produzione Musica, 5 appuntamenti col live jazz tra Firenze, Pisa e il Mugello

Alessandro Galati, Nico Gori, Renaud Garcia Fons, /Handlogic: sarà una settimana densa quella targata Toscana Produzione Musica, il centro di produzione musicale che dal 22 al 27 dicembre proporrà cinque appuntamenti col live jazz tra Firenze, Pisa e il Mugello.

Si parte domani, giovedì 22 dicembre, con due grandi virtuosi della scena contemporanea: al PARC Performing Arts Research Centre di Firenze (piazzale delle Cascine 4/5/7) alle 19.00, nell’ambito della rassegna Mixitè, il musicista francese Renaud Garcia Fons arriva con un concerto per contrabbasso solo unico nel suo genere, esplorando i suoni del mondo, dall’Andalusia all’America Latina, dall’India al mondo arabo, ma sempre con una matrice mediterranea che a volte sfocia nella musica classica; mentre al Teatro Giotto di Vicchio (piazzetta dei Buoni 1) alle 21.30 spazio a Nico Gori, uno dei musicisti jazz toscani più affermati a livello nazionale e internazionale, con il progetto “Around clarinet”: una narrazione che si svilupperà lungo la linea della storia musicale legata al clarinetto, appunto, attraverso un repertorio di inediti originali e arrangiamenti di brani celebri di diverse epoche.

Venerdì 23 dicembre si continua sempre su due fronti: al Buh! Circolo Culturale Urbano di Firenze (via Panciatichi 16), ore 21.30, appuntamento con /Handlogic, progetto experimental pop fiorentino nato nel 2016 con all’attivo date in tutta Europa e collaborazioni illustri tra cui Alberto Ferrari dei Verdena, Andrea Appino degli Zen Circus e Giulio Ragno Favero del Teatro degli Orrori (gli /Handlogic saranno poi al Lumiere di Pisa, in vicolo dei Tidi 7, martedì 27 dicembre alle 21.30); al PARC alle 19.00 “Still Diggin’Bill” l’omaggio di Alessandro Galati al repertorio artistico di Bill Evans, un live che nasce in piano solo come produzione originale di Toscana Produzione Musica e che per l’occasione si arricchisce della collaborazione artistica del batterista statunitense Jeff Ballard.

La proposta sarà arricchita, martedì 27 dicembre alle 21.00 presso il Teatro Rossini di Pontasserchio, Pisa (piazza Palmiro Togliatti 4), dalla lezione-concerto “Musiche per altri domani #1” di e con Giulio Aldinucci, attivo da anni come compositore negli ambiti della sperimentazione musicale elettroacustica e della ricerca sul paesaggio sonoro.

Toscana Produzione Musica è sistema di residenze artistiche, sostegno per il dialogo tra musica e arti dello spettacolo oltre che per la circuitazione e distribuzione, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio tenendo lo sguardo rivolto alle sonorità del mondo. Il progetto di un centro di produzione regionale non poteva che nascere dalla collaborazione delle più importanti realtà di organizzazione musicale della Toscana. Presidente Paolo Zampini, incaricati della direzione artistica Maurizio Busia e Francesco Mariotti, mentre Gianni Pini ricopre il ruolo di vicepresidente. Un ente diffuso, con il PARC di Firenze quale campo base per creare un contesto di incontro e sviluppo, alimentare percorsi artistici d’eccellenza e favorire la crescita di un pubblico eterogeneo e curioso.

Info e prezzi

www.toscanaproduzionemusica.it

info@toscanaproduzionemusica.it

Fonte: Ufficio Stampa