Baldini (Lega): "Incongruenze sui biglietti dei musei di Certaldo, chiediamo chiarimenti"

In qualità di Presidente della Commissione di Garanzia e Controllo, ho valutato di convocare una Commissione urgente in merito all’appalto per la gestione del sistema di biglietteria dei musei comunali, affidato di recente alla ditta Box Office Emilia Romagna di Bologna.

L’affidamento, per mezzo della procedura START della Regione Toscana, prevedeva la fornitura del servizio presso il Museo Palazzo Pretorio, e comprendeva, tra le altre, una licenza software per l’emissione dei biglietti e la fornitura dei biglietti standard dal 1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2024, per un impegno di spesa totale di circa €18.000.

Nei giorni scorsi ho visitato, a titolo personale, l’esposizione presso Palazzo Pretorio, ed ho notato che nel retro dei biglietti, regolarmente emessi dall’Associazione Pro Loco che si occupa della gestione dei musei comunali, vi erano riportate due intestazioni: quella della ditta Nuovo B.O. di Firenze (la stessa che ha gestito la biglietteria di Mercantia negli ultimi anni) e quella della Banca di Cambiano. Entrambe le società non hanno niente a che vedere con la biglietteria dei musei comunali. Inoltre risulta che la licenza software utilizzata per l’emissione di tali biglietti sia fornita dalla stessa società Nuovo B.O. di Firenze (Box Office Toscana), e non dalla ditta affidataria bolognese.

Per questo, ho richiesto la presenza dell’Amministratore delegato dell’azienda Box Office Emilia Romagna di Bologna, o del suo vice, al fine di chiarire la posizione della società affidataria, ma entrambi hanno declinato l’invito per impegni inderogabili. Nel frattempo, in qualità di capogruppo della Lega a Certaldo, ho presentato una interrogazione per chiedere conto di quanto sopra all’Amministrazione comunale, auspicando che il tutto venga chiarito il prima possibile.

In conclusione, ritengo grave che un’Amministrazione comunale non vigili su questo tipo di affidamenti. In attesa di risposte ricordo, a chiunque voglia prendere parte ai lavori della Commissione, che sarà aperta al pubblico e si terrà oggi giovedì 22 dicembre alle ore 19 presso la saletta comunale di via II Giugno a Certaldo.

Damiano Baldini, consigliere comunale Lega Certaldo