Palazzo Ficini a Orentano, FdI: "Cosa farà il Comune con la parte che acquisirà?"

Durante il consiglio comunale odierno, all'ordine del giorno vi è anche "l'acquisto di un'ampia porzione al piano terra di "Palazzo Ficini" nella frazione di Orentano". La storia di quel palazzo è lunga e travagliata, ne siamo consapevoli. È comunque un edificio che si trova nel cuore del paese, e l'immagine e la situazione non sono delle migliori. Tuttavia, se restiamo nel merito della discussione odierna, vi sono questioni lampanti che andrebbero affrontate.

"Sono molte le domande che vorrei fare all'Amministrazione - afferma Fabio Mini, coordinatore comunale di Fratelli d'Italia - ma mi limiterò ad alcune considerazioni. Non è chiaro su cosa voglia fare il comune, a livello momentaneo, con quella porzione che - pare - andrà ad acquisire. Perché, poi, ad oggi, vi è solo il possibile acquisto di una parte? Da chi viene acquistata? Non notiamo nemmeno progetti per la futura riqualificazione dell'immobile. Pensiamo che ci debba essere più chiarezza sulla questione".

"Non faremo dietrologie, pur sapendo che la questione è estremamente complessa - prosegue il consigliere Sgueo - , al di là di come la si pensi, stiamo parlando di un immobile storico per Orentano. Ad ogni modo, ci sono alcune questioni che risultano poco chiare. In Consiglio si discuterà solo della parte che il comune andrà ad acquisire. L'augurio è quello che in un futuro si possa completamente mettere in sicurezza e sistemare l'intera area. Questo non solo per la zona che merita di essere riqualificata, ma per tutto il paese. Tuttavia, ad oggi, per quanto mi riguarda, ci sono pochi elementi per votare in modo favorevole. Si tratta di dare un voto su una generica fiducia verso un qualcosa che non sappiamo se e quando potrà realizzarsi".

Fonte: Fratelli d'Italia Castelfranco di Sotto