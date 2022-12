A lezione di soccorso, tornano i corsi alle Pubbliche Assistenze di Empoli

Con l’inizio del 2023 alle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli torna il Corso per Soccorritori di Livello Base. Le lezioni, a partire dal 16 gennaio, si svolgeranno ogni lunedì e mercoledì sempre alle ore 21, nei locali delle Pubbliche Assistenze di Empoli in via XX Settembre, 17.

Il corso, totalmente gratuito, è aperto a tutta la cittadinanza a partire dal 16esimo anno di età. Si tratta di un’occasione preziosa per conoscere manovre salvavita, estremamente utili nella vita di tutti i giorni, e per apprendere l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico DAE. Al termine del corso sarà rilasciato a ciascun partecipante un attestato di partecipazione e ci sarà la possibilità di proseguire e approfondire le proprie capacità di soccorso, con il corso di Livello Avanzato che inizierà nelle settimane successive al termine delle lezioni di primo livello.

Un’opportunità importante non solo per acquisire conoscenze utili a noi stessi e alla società, ma anche per diventare volontaria o volontario delle Pubbliche Assistenze Riunite: per chi lo vorrà, con il corso, ci sarà anche l’opportunità di indossare la divisa arancione di Anpas ed essere al servizio della comunità.

Le iscrizioni sono aperte! Per Informazioni e iscrizioni, tel. 0571 9806 – segreteria@anpas.empoli.fi.it

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite Empoli e Castelfiorentino - Ufficio Stampa