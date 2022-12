Affreschi medievali, arte contemporanea, panorami unici: le proposte dei Musei Civici per le feste

L'affascinante panorama della città dall'alto della Rocca Federiciana, gli affreschi medievali che dialogano con opere di arte contemporanea, il ventennio e la liberazione raccontati con video e audio originali: i Musei Civici di San Miniato durante le feste natalizie offrono l'occasione di scoprire e riscoprire le bellezze artistiche e le vicende storiche della città. In questo periodo la Rocca Federiciana è aperta venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17, mentre sia il Museo della Memoria sia il Museo di Palazzo Comunale aprono le loro porte martedì dalle 10 alle 13 e venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17. Per tutti aperture straordinarie lunedì 26 dicembre e venerdì 6 gennaio, chiusure domenica 25 dicembre e domenica 1° gennaio. Al Palazzo Comunale in aggiunta ai bellissimi affreschi continua fino al 9 gennaio 'Macchine 4' la mostra di Riccardo Barlafante con opere contemporanee realizzate unendo macchine e ingranaggi comuni che perdono la loro funzione primaria per acquisire un valore artistico (nella foto). Disponibili anche attività didattiche al Museo della Scrittura a San Miniato Basso, solo su prenotazione.

Biglietto intero a 4 euro, riduzioni per residenti, giovani, over 65 e convenzionati, possibilità di biglietto cumulativo per visitare tutte e tre i luoghi a 6,50 euro. Per informazioni: 3453038991 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, sabato e domenica dalle 10 alle 17, via mail a museicivicisanminiato@coopculture.it. CoopCulture è la cooperativa che per conto del Comune di San Miniato gestisce i Musei Civici: la Rocca Federiciana, il Museo di Palazzo Comunale con l'Oratorio del Loretino, il Museo della Memoria, il Museo della Scrittura, l'Area Archeologica di San Genesio.

Fonte: Ufficio Stampa