Alla guida dopo aver bevuto, finisce contro il muro di un'abitazione: denunciato nel Pisano

Finito con la propria auto contro il muro di un'abitazione, è risultato positivo all'alcol test. Per questo i carabinieri di Guardistallo hanno denunciato in stato di libertà l'automobilista, un 27enne, al quale inoltre è stata ritirata la patente. L'incidente è avvenuto la mattina del 21 dicembre a Orciano Pisano e nello scontro con il muro dell'abitazione non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti i militari che hanno sottoposto il conducente al test dell'etilometro. Il controllo ha consentito di appurare che il 27enne si trovava alla guida in stato di ebbrezza alcolica. In base a quanto accertato il giovane è stato denunciato ed è scattato il ritiro della patente di guida.