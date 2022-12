Auto finisce fuori strada e si ribalta a Montespertoli, soccorso giovane conducente

Incidente nella tarda serata di oggi a Montespertoli, lungo la strada provinciale 125. Un'auto, che stava procedendo su via Lungagnana che collega Castelfiorentino con Montespertoli, ha perso il controllo uscendo fuori strada e finendo per ribaltarsi. Da quanto si apprende il mezzo, finendo fuori dalla sede stradale, avrebbe urtato una tubazione provocando una fuga di gas.

Sul posto sono intervenuti intorno alle 19 i soccorsi inviati dal 118 che hanno preso in carico il conducente, un giovane di 24 anni, e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area in cui è avvenuto l'incidente. Il giovane è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.