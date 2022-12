La Banda Bassotti porta i regali di Natale ai piccoli ricoverati nel Dipartimento della Donna e dei Bambini

Si chiama “Banda Bassotti” ed è un gruppo di amici motociclisti provenienti da Siena, Firenze e Arezzo che, oltre ad aiutarsi nel privato, pianifica gite, ritrovi e organizza e iniziative a scopo benefico. In occasione del Natale la loro solidarietà ha abbracciato anche l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, con un carico di doni e regali consegnato ai piccoli pazienti del Dipartimento della Donna e dei Bambini diretto dal professor Mario Messina. Non una prima volta per la Banda Bassotti che già in passato ha portato doni in ospedale al Meyer e al Don Gnocchi di Firenze. Ad accogliere i motociclisti, i professionisti e le coordinatrici infermieristiche del dipartimento che hanno poi consegnato i regali ai bambini ricoverati. A fare gli onori di casa il professor Salvatore Grosso, direttore della Pediatria; il professor Francesco Molinaro, della Chirurgia pediatrica; il professor Filiberto Maria Severi, direttore della Diagnosi prenatale e Ostetrica, la dottoressa Alessandra Meucci, responsabile dell’Assistenza ostetrica e il dottor Daniele Lenzi della direzione sanitaria.

Fonte: Ufficio Stampa