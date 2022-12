Consiglio comunale, convocata seduta straordinaria per il 27 dicembre

È convocato per martedì 27 dicembre 2022 alle ore 19:00, in prima convocazione, e alle ore 19:30 in seconda, il consiglio comunale straordinario. La seduta si terrà nella sala consiliare di via 2 Giugno n. 48 e potrà essere seguita in diretta sul canale YouTube del Comune.

Di seguito i punti all’ordine del giorno:

1-COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

2-COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE.

3-VERBALI SEDUTE CONSIGLI COMUNALI STRAORDINARI DEL 9 E 30 NOVEMBRE 2022 – Lettura e approvazione.

4-DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) ANNI 2023 - 2025 – Approvazione.

5-RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 – Rettifica per correzione errore materiale allegati B e D alla delibera CC n. 32/2022.

6-SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI FINALIZZATA ALL’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA – Abrogazione regolamento vigente - Approvazione nuovo regolamento comunale.

7-GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - Passaggio a tassa sui rifiuti (TARI) tributo a tariffa corrispettiva (TARIC) dal 01.01.2023 - Approvazione regolamento tariffario.

8-CIMITERI COMUNALI – Modifica regolamento comunale per la disciplina del servizio cimiteriale approvato con delibera del C.C n. 15/2016 come modificato con delibera C.C. n. 60/2016 e C.C. 74/2020 – Approvazione.

9-SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA – Ricognizione ordinaria al 31/12/2021 e relazione sull’attuazione delle misure piano razionalizzazione – Approvazione.

10-PATRIMONIO COMUNALE – Nuovo accordo di programma, da stipulare con l’azienda USL Toscana Centro di Empoli, finalizzato alla realizzazione della Casa della Comunità di Certaldo – Approvazione.

11-Funzioni in materia di catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 mt. dai boschi percorsi dal fuoco – Gestione in forma associata da parte dell'Unione dei Comuni - Circondario Empolese - Valdelsa – Approvazione schema di convenzione.

12-IMPIANTI SPORTIVI – Piscina Fiammetta – Proroga contratto di gestione in essere e mandato esplorativo per l’esame delle opzioni possibili finalizzate all’individuazione di nuova soluzione gestionale.

13-Modifica degli importi minimi rimborsabili ai cittadini di Certaldo.

14-INTERROGAZIONE: Arredi villa Canonica.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Certaldo