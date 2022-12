Crolla il tetto di una casa a Capalbio, in salvo i due abitanti

Il tetto di una casa è crollato a Capalbio, nessuna persona è rimasta coinvolta. Il cedimento è avvenuto in una casa colonica in un potere nel comune del Grossetano. In particolare, ad essere interessata dal crollo, è stata una parte di solaio di una delle camere da letto. All'interno erano presenti gli occupanti dell'abitazione, una coppia in affitto, che al momento del cedimento è immediatamente uscita all'esterno e nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della struttura e per effettuare accertamenti su staticità e verifiche del caso.