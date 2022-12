Il Natale porta un nuovo socio per la Round Table San Miniato Fucecchio

Nei giorni scorsi si è tenuta il tradizionale pranzo degli auguri natalizi della Round Table 76 San Miniato Fucecchio.

Presenti diverse round Table toscana al pranzo, il presidente Lorenzo Puccinelli ha ringraziato gli intervenuti e fatto un riassunto dei progetti realizzati, in corso e da realizzare in quest’annata. Dando maggior rilievo alla realizzazione dell’Area Fitness che verrà installata nella buca del Palio, del tabler point in centro a San Miniato e dalla grande manifestazione AGM di Giugno 2023 dove vedrà un grande flusso di soci della round table italiani ed esteri nel nostro territorio .

Durante il pranzo è avvenuta anche la cerimonia di ingresso dell'avvocato Domenico Di Giuseppe (San Miniato) come nuovo socio della Round Table 76 San Miniato Fucecchio.

Grande soddisfazione per i partecipanti è sempre bello stare insieme, divertendosi e facendo del bene per gli altri.

La Round Table è un club, presente a livello internazionale, dedicato a giovani lavoratori, professionisti, dirigenti, uomini d'affari e di cultura che cercano di svolgere al meglio le rispettive attività. Si propone di promuovere l'amicizia e le intese personali tra i propri soci e, soprattutto, iniziative al servizio della collettività, un club di giovani e per i giovani e il motto “Adopt, Adapt, lmprove” (adottare, adattare e migliorare) coglie appieno lo spirito dell’associazione, i cui membri si impegnano e si adoperano in prima persona in ogni iniziativa, cercando costantemente di far tesoro dell’esperienze del passato e di migliorare la propria attività per il presente e il futuro.

In Italia si è sviluppata dal 1958 ed esistono ad oggi sul territorio nazionale molti club locali detti "Tavole".

Ogni tavola è composta da almeno otto soci detti "Tablers" fino ad un massimo di quaranta, dei quali non più di tre possono esercitare la stessa professione.