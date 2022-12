Donati 3mila euro di prodotti dal Lions all'Emporio Solidale di Empoli

Anche quest'anno in occasione delle festività natalizie, l'Emporio solidale è stato destinatario di un importante gesto di solidarietà firmato Lions Club Empoli. La realtà guidata dal presidente Damiano Bonifacio ha deciso di donare beni utili a riempire gli scaffali della struttura di via XI Febbraio 15 per un valore di tremila euro. Si tratta di merce selezionata proprio secondo le necessità emerse da chi si occupa della gestione del 'negozio' dove alimenti e prodotti per la casa non si acquistano: la spesa si fa gratuitamente.

La consegna della importante fornitura di prodotti di vario genere è avvenuta nella giornata di ieri, giovedì 22 dicembre 2022, nei locali dell’Emporio alla presenza dell'assessora al Sociale del Comune di Empoli, Valentina Torrini, del presidente del Lions Club Empoli, Damiano Bonifacio, del segretario Corrado Quaglierini e del consigliere Claudio Benedetti, oltre che del personale volontario dell’Emporio Solidale.

"Il nostro obiettivo è essere concretamente utili alla comunità - ci tiene a sottolineare il presidente del Lions Club Empoli, Bonifacio - Per questo, fin dalla sua apertura, abbiamo scelto di sostenere l'Emporio solidale. Come Lions Club siamo stati i primi a effettuare una donazione all'Emporio, che consideriamo un luogo capace di dare dignità alle persone: non si ritira un pacco, ma si fa la spesa, scegliendo per se stessi e la propria famiglia. Per questa ragione di anno in anno proseguiamo in questo percorso solidale al centro de "La catena del freddo", service del Distretto 108 LA: attraverso una donazione al Banco Alimentare, prendiamo merce che poi destiniamo a strutture del territorio, in questo caso appunto l'Emporio solidale. In questa occasione, siamo riusciti a devolvere 3mila euro frutto della vendita delle stelle di Natale effettuata l'11 dicembre scorso in piazza della Vittoria e del contributo dei nostri soci".

"Grazie a Lions Club Empoli che ha accompagnato e sostenuto l'Emporio fin dalla sua costituzione - afferma l'assessora al Sociale del Comune di Empoli, Valentina Torrini - L'Emporio Solidale Empoli è il luogo in cui ci prendiamo cura delle persone che vivono nella nostra città e che affrontano momenti di difficoltà economica. Lo facciamo grazie alla presenza di professionisti, assistenti sociali e volontari che cercano di comprendere e rispondere a tutti i bisogni delle persone ed, infatti, è proprio grazie allo sportello dell'Emporio se alcune persone hanno trovato lavoro. E' un'esperienza unica nel suo genere, di rete e di prossimità, in cui cerchiamo di garantire quell'accompagnamento alla persona che sicuramente è più difficile da realizzare a livelli più alti rispetto a quello comunale. Sostenere l'Emporio significa non soltanto garantire un aiuto alimentare, ma concretamente entrare nella vita delle persone che abitano vicino a noi e dare una mano concreta. Grazie a chi l'ha fatto e a chi lo farà".

Chiunque può sostenere l'Emporio Solidale con una qualsiasi donazione tramite bollettino postale sul c/c 1054764970, intestato a Emporio Solidale con causale "Donazione all'Emporio Solidale" - IBAN: IT 83 J 07601 02800 001054764970. Oppure è possibile andare direttamente all'Emporio in via XI Febbraio. Coloro che effettueranno una donazione saranno inseriti nel registro dei soci onorari dell'Emporio e riceveranno un attestato di ringraziamento dal presidente dell'Emporio, don Guido Engels. L'Emporio offre inoltre l’opportunità a Natale di regalare la solidarietà effettuando direttamente una donazione a nome di una persona cara e inviando i suoi dati a emporiosolidalempoli@gmail.com. Lo stesso Emporio Solidale provvederà a consegnarle una card di riconoscimento e un attestato di ringraziamento. Le donazioni sono fiscalmente deducibili, per informazioni sulla deducibilità fiscale è possibile scrivere alla mail dell’Emporio Solidale.

LE ASSOCIAZIONI COINVOLTE NELL’EMPORIO - Caritas Empoli, Caritas Ponte A Elsa, Caritas Ponzano, Caritas Parrocchia Santa Maria a Ripa, Croce Rossa comitato di Empoli, Auser Filo d’Argento Empoli, Misericordia di Empoli, Re.So Recupero Solidale, Arci Empolese Valdelsa, Vecchie e Nuove Povertà (capofila), Avo (Associazioni volontari ospedalieri), oltre al Comune e al Servizio Sociale della SDS Empolese Valdarno Valdelsa. Dalla data di apertura, hanno svolto più di 3000 ore di volontariato.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa