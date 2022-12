Doposcuola gratuito a San Miniato Basso con la Caritas diocesana

La Caritas della Diocesi di San Miniato, nell’ambito del progetto di Servizio Civile Universale per l’anno 2022/2023, offre un’attività pomeridiana di Doposcuola totalmente gratuita rivolta a bambini e ragazzi dei nostri territori (scuole elementari e medie).

Il Doposcuola prenderà avvio il prossimo 10 gennaio 2023 e si svolgerà nei giorni di martedì e venerdì, dalle 15 alle 18, presso la Casa Culturale di San Miniato Basso.

Per la realizzazione di questa iniziativa è stata decisiva la sinergia e la collaborazione tra la Caritas diocesana e la Casa Culturale, che non ha esitato a mettere a disposizione una stanza della propria struttura, in attesa che si rendano disponibili i locali della parrocchia di San Miniato Basso, che in futuro accoglieranno questo servizio.

Il Doposcuola ha l’obiettivo di aiutare bambini e ragazzi nel loro percorso scolastico e, su un piano generale, rientra nelle azioni di contrasto alla povertà educativa, ambito in cui da sempre Caritas San Miniato è in prima linea.

Per informazioni e iscrizioni scrivere a caritas@diocesisanminiato.it o telefonare allo 0571/401125 il giovedì mattina dalle 10 alle 12.

Fonte: La Domenica