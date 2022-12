Natale a Pozzale e Casenuove, il ricavato di una colletta a una famiglia bisognosa

Le frazioni empolesi di Pozzale e Casenuove hanno festeggiato il Natale con l'associazione Paeseinfesta. Domenica 18 dicembre è infatti è arrivato Babbo Natale in Vespa alla Sala delle Rose del circolo di Pozzale. Volontari, mamme e babbi, hanno festeggiato con i bambini per assaporare la serenità del Natale. Non mancando di fare beneficenza.

Infatti, con la vendita del profumatore Profumi di Speranza sono sati raccolti 325 euro che verranno devoluti oggi a una famiglia bisognosa di zona.