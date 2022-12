Giochi dalla Farmacia comunale alle scuole e all'associazione La Ruzzola

Un Natale solidale, con un pensiero rivolto alle nuove generazioni. La farmacia comunale di Capanne ha deciso di elargire un contributo all'Associazione La Ruzzola che si occupa di gestire attività extrascolastiche e giovanili per conto del Comune e una donazione alle scuole dell'infanzia di Angelica, Capanne, Casteldelbosco, Marti, Montopoli e San Romano per l'acquisto di materiale didattico e giochi.

"Visto il saldo positivo della farmacia – commenta il sindaco Giovanni Capecchi – insieme all'amministratrice Olga Duranti, abbiamo pensato a un gesto di solidarietà verso i più piccoli che frequentano le nostre scuole e che usufruiscono dei nostri servizi. Questo contributo che arriva in prossimità delle festività natalizie è un gesto di ringraziamento, che arriva dopo due anni intensi e complicati per le farmacie".

Un gesto che arriva dopo due anni intensi e complicati per le farmacie, veri e propri punti di riferimento per servizi e consigli, presidi preziosi per ogni comunità.

"Abbiamo cercato di accogliere lo spirito del Natale – spiega la dottoressa Olga Duranti – per una donazione alle scuole dell'infanzia del Comune di Montopoli per il materiale didattico e per i giochi e una donazione all'associazione La Ruzzola che ha collaborato con noi nel periodo dei tamponi antigenici. Tutto ciò è stato realizzato grazie anche al lavoro instancabile di tutte le farmaciste coordinate dalla direttrice, la dottoressa Annalisa Pacini".