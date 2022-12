Molesta gli studenti sul bus, denunciato un uomo a Grosseto

Un uomo è stato denunciato a Grosseto per aver molestato alcuni studenti sul pullman di ritorno dalla città. I militari infatti avevano ricevuto, sia da alcuni utenti della linea di trasporto sia da alcune mamme, diverse segnalazioni sulla presenza del molestatore sessuale su un autobus di linea che transita per Ribolla e che viene utilizzato anche da giovani studenti e studentesse la mattina per andare a scuola. Così, i carabinieri della stazione di Ribolla hanno effettuato un servizio per rintracciare e identificare il molestatore, finché l’uomo è stato visto e bloccato a bordo di un autobus della stessa linea dove era stato più volte segnalato.