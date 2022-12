Natale alle Pubbliche Assistenze Riunite con premiazioni e un annuncio: Anpas torna a Vinci

Natale è quel momento dell’anno in cui le persone si ritrovano e così come si fa in famiglia anche volontari, donatori di sangue e dipendenti delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino si sono riuniti in occasione delle feste per la cena di fine anno. Sedute a tavola, giovedì 22 dicembre al Circolo Arci di Pozzale, ben 220 persone una accanto all’altra come non accadeva dal 2019, prima della pandemia.

Allegria, condivisione e novità in vista del 2023 sono stati gli ingredienti della serata a cui hanno preso parte oltre alla presidente Eleonora Gallerini, la presidente della Fondazione Lorella Giglioli anche il presidente di Anpas Toscana Dimitri Bettini e il Senatore Dario Parrini.

Il nuovo anno non solo sarà quello delle 140 candeline per le Pubbliche Assistenze Riunite ma avvierà anche l’importante ritorno di Anpas, dopo 80 anni, sul territorio di Vinci dove sorgerà anche la nuova Casa Matilda, di proprietà dell’associazione. Il percorso per la sede e per la casa di seconda accoglienza del Centro Aiuto Donna Lilith è già stato avviato su un terreno a Sovigliana ritenuto idoneo alle strutture e sul quale sono in corso le procedure di acquisizione per poi proseguire con la progettazione e definire i dettagli. “Due importanti progetti che ci auguriamo possano andare a buon fine - ha affermato la presidente Gallerini - stiamo lavorando per questo e per essere sempre di più al servizio dei cittadini e di chi ha bisogno, tutti insieme come una grande famiglia. Ringrazio tutte le volontarie, i volontari, i donatori e i dipendenti, un motore sempre in movimento e fondamentale della nostra Associazione”.

La cena di Natale, arricchita tra un piatto e l’altro da una lotteria con premi offerti da realtà del territorio, ha inoltre puntato i riflettori su donatori e volontari speciali, ai quali è stato consegnato un riconoscimento di merito per la loro costanza e una preziosa spilla d’argento con il simbolo delle Pubbliche Assistenze Riunite.

Per la donazione di sangue il 2022 si chiude con 243 donazioni tra sangue intero e plasma, 17 in più rispetto al 2021, presso i centri trasfusionali di Empoli, Castelfiorentino e Fucecchio. A ricevere il premio sono stati 9 donatori che, dal 2017, hanno effettuato oltre 25 donazioni. Tra questi in particolare si sottolineano le generazioni a confronto di Tiziana Gelli 70 anni e Linda Cantini 18 anni, rispettivamente la più anziana e giovane donatrice, quest’ultima premiata come stimolo alla donazione per i giovani.

Applausi in sala e anche qualche lacrima di commozione per i riconoscimenti consegnati ai volontari storici, tutti over 65 con oltre 30 anni di servizio, presso le Pubbliche Assistenze Riunite. Premiati con pergamena e spilletta Manila Barontini, Maurizio Benanchi, Alessandro Rovini, Franco Fiorilli, Alfredo Guastaferro e Giuseppe Zannelli.

“Le Pubbliche Assistenze sono una realtà vitale, piena di idee che stimola amministrazioni comunali e chi sta in parlamento come me, presentando sempre progetti nuovi - ha detto il Senatore Parrini - esprimo soddisfazione per la prospettiva della nuova Casa Matilda, il Centro Lilith rappresenta ormai un punto di riferimento nazionale ed è giusto che si doti di strutture nuove, per continuare a rafforzare questo impegno”.

“Sono orgoglioso di voi - ha affermato il presidente di Anpas Toscana Bettini - una prova tangibile è il Centro Aiuto Donna Lilith, quello che è stato impostato qui a Empoli contro la violenza è un modello per la Toscana. La sede di Vinci inoltre mi onora, l’opera di sviluppo delle Pubbliche Assistenze non si può e non si deve fermare”.

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite Empoli e Castelfiorentino - Ufficio Stampa