Natale senza neve naturale all'Abetone, impianti comunque aperti

Sarà un Natale senza sci, purtroppo la pioggia ha portato via, tranne che sulle cime più alte, tutta la neve naturale e programmata e le temperature più autunnali che invernali non permettono per ora di mettere nuovamente in funzione i cannoni.

Gli impiantisti del Consorzio Abetone Multipass hanno deciso comunque di garantire l’apertura di alcuni impianti a partire dal 26 dicembre (compreso), per dare ai turisti che hanno scelto Abetone per le feste l’opportunità di salire in quota per effettuare escursioni, godersi un bel panorama e gustare le specialità dei rifugi, che saranno aperti.

In particolare saranno aperte l’Ovovia e le seggiovie Abetone-Selletta, Val di Luce-Monte Gomito e Passo d’Annibale, quest’ultima fino alla stazione intermedia, e i rifugi Ovovia, Ovovia- Monte Gomito, Selletta, Le Terrazze e Le Rocce.

“Decisioni su eventuali aperture per gli sciatori - commentano dal Consorzio - sono rimandate alla prossima settimana, quando si spera che sia passata questa fase di caldo decisamente anomalo”.

L’Abetone sarà comunque vestito a festa, con l’albero in Piazza, i mercatini aperti da oggi (23 dicembre) tutti i giorni fino all’8 gennaio, la Casa di Babbo Natale e il Museo dello Sci.