Otto posti per il servizio civile alla Croce Rossa Italiana

Il comitato empolese della Croce Rossa Italiana ha indetto un bando per partecipare al servizio civile. In particolare, sono disponibili otto posti suddivisi in quattro progetti: Assistenza e uguaglianza per tutti in Centro Italia SCU 2022 (un posto); Safety challenges - La diffusione di buone pratiche di protezione civile in Toscana (due posti); Salute e servizi di trasporto in Nord Italia (tre posti, di cui un giovane con minori opportunità); Assistenza e uguaglianza per tutti in Centro Italia (due posti, di cui un giovane con minori opportunità).

È possibile partecipare al bando iscrivendosi attraverso il portale domandaonline.serviziocivile.it, e scegliendo il Comitato CRI di Empoli.