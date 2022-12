Palazzo Ficini, Rossi (FI): "Soldi della collettività per consenso di parte"

Nel corso della seduta del consiglio Comunale di Castelfranco di Sotto svoltosi in data 22 dicembre tra gli altri argomenti all’ordine del giorno vi era un punto che recitava 'Acquisto di ampia porzione al piano terra di Palazzo Ficini nella frazione di Orentano'.

Il gruppo consiliare di Forza Italia con il suo consigliere Aurora Rossi ha espresso voto contrario con le seguenti argomentazioni:

L’atto cosi come viene proposto chiedeva al Consiglio Comunale di acquistare a corpo per la modica cifra di 35.000,00 euro dagli attuali proprietari, il Circolo Mondo Nuovo di Orentano, con un resede esterno di circa 130 mq.

Le nostre valutazioni sono state molteplici:

- Non si risolve l’annoso problema di Palazzo Ficini da sempre oggetto di attenzioni essendo una propritetà con molteplici proprietari e non avendo la garanzia di un domani di poterne acquistare anche le restanti proprietà, ci sembra un acquisto incauto in quanto agli atti non esiste nessuna relazione circa la consistenza strutturale dell’edificio, se esso sia agibile o meno e ci domandiamo se ci saranno lavori strutturali da fare come si può immaginare essendo il palazzo in cattivo stato ormai da anni se non decenni

- Non è stato spiegato cosa ci si vuol fare degli spazi che si è deciso di acquistare

- Non esiste in allegato alla delibera nessuna perizia che possa affermare congrua la cifra richiesta dai proprietari ed accettata di pagare dalla amministrazione Comunale; perche non è stata richiesta una perizia che dichiarasse che la cifra che si va a spendere sia congrua ai prezzi di mercato ad Orentano.

Trattandosi di spendere soldi della collettività occorre la massima trasparenza sul fatto che la cifra sia congrua , si va a pagare un bene di cui non ne sappiamo le condizioni per poi non saperci cosa fare, questo ci sembra un'operazione imprudente con una cifra forse fuori mercato.

Ancora una volta si usano soldi della collettività per acquisire un consenso di parte e non per risolvere un problema .

Rossi Aurora ( Consigliere Comunale di Castelfranco di Sotto Forza Italia )

