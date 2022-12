Terre di Presepi, la guida completa alle Natività in Toscana

Dove andare a Natale e per le feste? In giro a vedere i presepi.

Il festival nazionale Terre di Presepi, l’Itinerario presepiale più lungo d’Italia, propone tante mete per ammirare le natività in tutte le sue espressioni, vivente o di figura, artistica o meccanizzata. Un viaggio nell’Italia diffusa alla scoperta dei borghi e dei paesi, dove l’aspetto identitario emerge nella rappresentazione del presepe così come nelle bellezze artistiche e gastronomiche dei vari luoghi.

Ecco l’elenco dei luoghi, delle date e degli orari di apertura dell’itinerario proposto da Terre di Presepi. (Aggiornamenti in progress attraverso il sito internet www.cittadeipresepi.com)

VIE DEI PRESEPI

BACCHERETO – (P0) Un percorso nel quale si alternano i presepi lungo le vie realizzati dalle famiglie e le rappresentazioni d’autore. Con tante iniziative in ogni domenica e festivi. Sempre visitabile dall’8 dicembre all’8 gennaio. Info 347 1217900

CASCIANA TERME (FI) In un caratteristico percorso attraverso la cittadina si incontrano rappresentazioni artistiche sulla nascita di Gesù. Via dei presepi sempre aperta anche nelle frazioni con centinaia di presepi dall’8 dicembre al 6 gennaio.

Domenica 18 dicembre h 18 presepe vivente ambientato al tempo di Gesù. info 0587 646258 – turismocascaiantermelari.gov.it

CASTELFIORENTINO (FI) Oltre 50 rappresentazioni nel centro storico con un suggestivo presepe di luce a grandezza naturale sulla sommità della cittadina che occupa una intera collina. Aperta dall’8 dicembre al 6 gennaio. Sabato, domenica e festivi h 15-19 – Tel. 0571 629049 – info@stefanomattii.it



CERRETO GUIDI (FI) Il più grande presepe italiano all’uncinetto affianca altre 100 natività nel centro storico. Ospite d’onore la città di Fermo con le sue rappresentazioni. Aperta dall’8 dic. al 18 dic. il sabato e la domenica, dal 19 dic al 15 gen. dal merc. alla domenica. Orari: h 10-12,30 e h 15-19 tel. 0571 906225. Info mail: v.bonfanti@comune.cerreto-guidi.fi.it

FUCECCHIO (FI) Via dei presepi nel centro storico con presepe storico-artistico e presepi infiorati in Corso Matteotti e rappresentazioni in piazza V.Veneto, nelle chiese della città e presso “Natalia”. Dall’8 dicembre all’8 gennaio, sempre visitabili. info 0571 242717 – info@prolocofucecchio.it



IANO – MONTAIONE (FI) Oltre 50 rappresentazioni di ogni forma e dimensione lungo le vie dell’incantevole borgo con canti natalizi, musica dal vivo e animazione per grandi e piccini nelle domeniche e nei giorni festivi. Sempre aperta dall’8 dicembre al 6 gennaio – info@lasassolina.com



LE PIASTRE (PT) Oltre 100 presepi accompagnano il visitatore attraverso le vie del paese: una calda atmosfera in cui, grazie alla creatività e alla tradizione, si respira e si condivide il senso del Natale. Aperta dal 17 dic. all’8 genn. Info: proloco.lepiastre@email.it



GELLO – PONTEDERA (PI) Lungo le vie del piccolo paese un suggestivo percorso alla scoperta delle natività. Dal 18 dicembre al 6 gennaio. Feriali h 15-18 Sabato e festivi h 10-12 e 15-19.



MARTI – MONTOPOLI (PI) 100 rappresentazioni creative o tradizionali, lungo le vie del paese e le strade periferiche, incontrando la magnifica pieve di S.Maria Novella. A sera numerose stelle e comete illuminano i presepi. Aperta tutti i giorni dal 4 dicembre all’8 gennaio. Tel. 338 3173798 assmartinfiera@gmail.com



MIGLIANA – CANTAGALLO (PO) Via dei presepi con oltre 49 natività. Sempre visitabile, all’aperto. Dall’8 dicembre al 31 gennaio. Info: 375 6044785 – prolocomigliana@gmail.com



MONTEGEMOLI – POMARANCE (PI) Via dei presepi a Montegemoli, Canova, Cerreto, Serra – Dal 3 dicembre all’8 gennaio, sempre visitabili. Info: atp.montegemoli@libero.it



PESCAGLIA (LU) Il fascino di “Una grande gioia” in un percorso attraverso i presepi nelle marginette del capoluogo e dei dintorni accompagna il visitatore. All’aperto, sempre visitabile. Dall’8 dicembre al 6 gennaio.



PONTEDERA (PI) Presepi artistici di pregio nella chiesa di San Giuseppe Feriali 9-18,30, festivi 9.30-12,30 e 15-18,30, ai Cappuccini h. 8-12 e 16-20 in via Diaz nel vecchio oratorio sul ponte Napoleone e al Duomo. In centro storico, nella chiesa del Crocifisso, presepe artistico. 10-11 dicembre orario 17:00-19:30. 15-16-17 dicembre orario 17:00-19:30. 24-25 dicembre orario 17-19:30. 1 gennaio orario 17-19:30. 6-7-8 gennaio orario 17-19:30. 14-15 gennaio orario 17-19:30. Info: 366 6820044.



REGNANO CASOLA IN LUNIGIANA (MS) Il paese dei 200 presepi è allestito dalla compagnia del Guiterno per regalare un giorno di festa speciale alla piccola comunità. Aperta il 18 dicembre fino al 6 gennaio Info: 348 3240216 – kira.oni@alice.it

PRESEPI VIVENTI

BADIA S.SAVINO (PI) Ambientato all’anno zero con più di cento figuranti in costumi d’epoca, ripropone in un ambiente suggestivo scene e quadri del periodo. Si svolge il 7 gen. alle 15,00. Info: cell 349 123 8190



CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) Presepe vivente nel centro storico 17 dicembre dalle ore 21.



CHIUSI DELLA VERNA (AR) Via dei presepi nel paese con suggestive rappresentazioni. Sempre aperta dall’8 dic. al 14 gen. zona parrocchia. Presepe vivente francescano il 6 gennaio 2023. info@prolocoverna.it www.prolocoverna.it



EQUI TERME (MS) Presepe vivente ambientato all’anno zero di rara suggestione in un particolare e unico contesto naturale. Si svolge il 23 e 24 dicembre dalle 20.30 alle 23,30, il 25 e 26 dicembre dalle 18 alle 21. Lunedì 26 è allestito il treno storico. presepeviventeequi@gmail.com



GRICIGNANO – SANSEPOLCRO (AR) Grande presepe scenografico narrato sul tema “Le origini della Sacra famiglia”. Aperto dal 18 dic. all’8 gen. Prefestivi 15-19, festivi 10,30-12,30 e 15-19. Su prenotazioni negli altri giorni. Info 338 8673407 – Presepe vivente. Si svolge il 26 dic, e il 1° e 6 gennaio dalle ore 17,15.



LEGOLI – PECCIOLI (PI) Oltre 100 figuranti e molte scene di vita contadina nel suggestivo borgo nel cuore della Valdera, già di suo un presepe naturale. Si svolge il 18 dicembre, dalle ore 15 alle ore 19.



PESCIA (PT) Il fiume fa da scena a una delle più suggestive rappresentazioni italiane ambientate al tempo di San Francesco con oltre 200 figuranti. Si svolge il 6 gennaio dalle ore 14. Presepe nelle chiese e nei rioni del centro storico con un magnifico presepe meccanizzato. Aperta dall’8 dicembre al 6 gen. Info: 349 6291542 – pesciapresepe@libero.it



IOLO (PO) Presepe vivente nel centro storico 26 dicembre e 6 gennaio dalle ore 17. info: 0574 620878 presepevivente@misericordiaiolo.it



RUOTA – CAPANNORI (LU) In un delizioso borgo si svolge dal 1989 una rappresentazione in costume ambientata ai tempi di Gesù. Si svolge il 26 dicembre e il 6 gennaio dalle 13,30 alle 19. Info: dpaolini90@gmail.com www.presepeviventeruota.it



SAN MINIATO BASSO (PI) Corteo con oltre 100 figuranti dal centro del paese alla piazza della chiesa dove sono allestite le scene della Palestina al tempo di Gesù. All’interno: esposizione dei dei disegni dei bambini nello spazio scuola. 25 dic. e 6 gennaio ore 16,00. Info 0571 419544 www.parrocchiasmb.it info@parrocchiasmb.it



SAN REGOLO – GAIOLE IN CHIANTI (SI) Presepe vivente nel paese in uno scenario naturale incantevole ai piedi del castello di Brolio. 26 dicembre dalle ore 15.

ESPOSIZIONI e MOSTRE

CALCI MUSEO STORIA NATURALE (PI) Gli storici presepi realizzati da Alberto e Renzo Meucci realizzati tra il 1948 e 1962, donati al Museo di Storia Naturale, sono allestiti nelle sale della Carraia. Aperto dall’8 dic. al 29 gen. Lunedì – sabato h 9- 19. Domenica h 9-20. Ingresso euro 1. Info: 050 2212970/80



CERTALDO (FI) Chiostro del Convento degli Agostiniani

“Accendi una stella”: I genitori ed i bambini delle scuole dell’infanzia sono invitati a fare un Presepe a casa per poi portarlo a scuola. Da qui, i lavori vengono trasferiti nel Chiostro del Convento dove è allestita la mostra.

Aperta dal 18 dic all’8 gennaio 2023 dalle ore10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle 17.30

Giorno di chiusura il martedì. Chiuso il 24 e il 25 Dicembre.



EMPOLI (FI) La mostra itinerante “Natale nel cuore” composta dai presepi artistici di Claudio Terreni fa tappa nella Chiesa di S.Stefano degli Agostiniani. Dal 26 novembre all’8 gennaio aperta sabato, domenica e festivi h 11-19



PRATO In esposizione i presepi della pregevole collezione Serena Malpaganti Dall’11 dicembre al 22 gennaio. Via Ricasoli, 25 palazzo Banci Buonamici. Aperta il sabato h 10-12,30 e 15,30- 19, domeniche e festività dalle 15,30 alle 19. Inaugurazione dom. 11 dic. h 17.



PISTOIA “In cammino verso la stella”, presepi dall’Italia a cura di Giuseppe Landi. Dal 4 dicembre al 1°gennaio. Antichi Magazzini e Atrio – Palazzo Comunale. Feriali h 15-18 Sabato e festivi h 10- 12 e 15-19.



PORCARI (LU) Mostra di presepi, diorami e statuine curata da Paola Del Carlo Via Sbarra, 91, aperto sabato, domenica e festivi h15,15-18,45; Natale h 16- 18,45, feriale su appuntamento 338 2149570



S.GIOVANNI V.NO (AR) XIX Rassegna Natale nel mondo. “Charles, l’uomo che scrisse il Natale” – Mostra di presepi con richiami all’opera letteraria “Canto di Natale”. Basilica S.Maria delle Grazie. Dal 3 dic. all’8 genn. Gio, Ven, Sab: 16,30-19,00; dom e festivi 10,00-12,00 e 16,30-19.00. Su prenotazione dal 9 gen al 1° nov. 333 3824340. Ingresso libero, accesso ai disabili.



SAN SALVI (FIRENZE) La Preseperia di San Salvi a Firenze. Piazza di San Salvi, 6r Aperto tutto l’anno dalle h. 9 alle h 18. Gradito preavviso al 335 1234989



USIGLIANO DI LARI (PI) MUSEO PRESEPE E ATTIVITA’ AGRICOLE Unico in Toscana, raccoglie quaranta riproduzioni del presepista Claudio Terreni. Realizzato nelle cantine, nel frantoio e nel coppaio della Vecchia Fattoria Castelli. Aperto tutto l’anno su appuntamento. Orario 16,30-19. Per gruppi e visite guidate info 340 2938191.

IN EVIDENZA

PRESEPI DI PACE (AR) Mostra presepiale di sensibilizzazione alla pace a cura della comunità monastica di Montegiovi. Dal 19 dicembre all’8 gennaio, loc. Montegiovi Subbiano – Arezzo- Info 348 8269823



LATERINA (AR) Mostra concorso presepi a Laterina con esposizione nel centro storico e presepe vivente giunto alla 14° edizione. Si svolge nei giorni 8 e 11 dicembre info@presepilaterina.com



AI BASSI – FIRENZE SS. NOME DI GESÙ AI BASSI V. DELL’ARGINGROSSO, 107 Sempre più suggestivo con nuove scenografie e tanti personaggi in movimento. Aperto dall’8 all’11, dal 17 al 18 dic, dal 22 all’8 genn. Feriale e sabato 15,30-19 – Festivi 10,30- 12,30 e 15,30-19. Su prenotazione e gruppi 055 783855.



SORANO (GR) “Prepara la culla è Natale” è il titolo di un percorso nella “Matera toscana”, dove si incontrano circa 70 natività artistiche ed artigianali. Nella chiesa di San Niccolò è venerata la reliquia di Papa Giovanni Paolo II Aperta fino al 6 gennaio dalle h. 10 alle h 19. info@ass.prolocosorano@libero.it



AREZZO Basilica di San Domenico –Presepe in Arte

Nella basilica di San Domenico dove è conservato lo splendido crocifisso di Cimabue gli artisti propongono 25 rappresentazioni di grande formato con i personaggi del presepe di ieri e di oggi. A cura di Ucai San Miniato in collaborazione con Tele San Domenico.

PRESEPI MONUMENTALI, ARTISTICI E MECCANIZZATI

AGNANO (PI) Presepe artistico allestito dalla Pro Loco adiacente alla chiesa parrocchiale di Agnano. Si tratta di un’opera di circa 20 mq realizzata in collaborazione con un artigiano del luogo. Aperto fino al 6 gennaio

Resterà aperto i sabati pomeriggio e le domeniche-



CALCINAIA (PI) Presepe di grande effetto scenico, racconta dalla nascita alla resurrezione di Gesù. Aperto nei giorni 18, 25 e 26 dicembre e nei giorni 1, 6, 7, 8 gennaio dalle 10,30-12,30 e 15,30- 19,30. Info e visite su app. 333 5791517 (Alessio)



CAPRAIA E LIMITE (PI) Presepe animato poliscenico di grande suggestione. Aperto dal 9 all’11, dal 17 al 18 dicembre e dal 23 dic. al 9 gennaio h. 15,00 – 19. Via Dante Alighieri 90/92. prolococapraiaelimite2021@gmail.com



CAMPI BISENZIO (FI) Riproduzione a grandezza naturale di un villaggio della Palestina incassato nella roccia e realizzato su 200 mq2 di superficie. Aperto dall’8 dicembre all’8 gennaio in via Lavagnini, 26. Tutti i giorni dalle 15,30-19; festivi dopo la messa. Tel. 055 8954109 santamariaparrocchia@virgilio.it



CIGOLI – SAN MINIATO (PI) Tra le più grandi rappresentazioni tecnologiche italiane con i suoi 100 m2 di presepe Aperto dal 7 dic. all’8 genn. tutti i giorni h 9,30- 12,30 e 14,30-19,30. www.madrebimbicigoli.it



IMPRUNETA (FI) Presepe in terracotta di Impruneta a grandezza naturale e realizzato dagli artigiani imprunetini. Piazza Buondelmonti, sempre visitabile, fino all’8 gennaio. Presepe in terracotta di Luigi Mariani Dall’8 dicembre visitabile accanto alla Cattedrale di S. Maria del Fiore a Firenze fino all’8 gennaio.

FORCOLI (PI) Grande scenografia con più di 60 movimenti, suoni, luci ed un effetto sorpresa. Piazza Sant’Antonio, 3, aperto dall’4 dic. al 15 gen. h 15-20 – tel. 0587 628011 fbrini2006@gmail.com



LIDO DI CAMAIORE (LU) Presepe meccanico scenografico e 1500 presepi dal mondo in mostra. Via delle Camelie, 14 nel parco del ristorante “La Taverna”. Aperto nei gg 8, 9,10,11,17,18, 24, 25, 26, dic. e 6, 7,8 genn. negli altri giorni su prenotazione 333 3785501.



NICOSIA DI CALCI (PI) Il “Presepio che cresce” si arricchisce ogni anno di nuovi personaggi realizzati a mano. Inaugurazione 16 dic. ore 21,15. Aperto il 25 dicembre h 16-19 e dal 26 dicembre all’8 gennaio h 15-18,00. Info 340 7316041 brunabattaglini@gmail.com



ROFFIA (PI) Presepe artistico di grande suggestione con una rappresentazione proveniente da Fermo. Via San Michele, 2 – Aperto dal 27 nov. all’8 gennaio nei giorni festivi h 15,30-19.



PIEVE DI SANTA LUCE (PI)

Presepe tradizionale interamente costruito a mano, a partire dalle statue di terracotta costruite dalle nostre signore le quali hanno provveduto anche a fare i vari vestiti fino ad arrivare alle case e all’allestimento generale fatto dalle abile mani i nostri uomini. Aperto fino al 6 gennaio 2023 dalle 11,00 alle 18.00

Aperto il fine settimana. Tutti i giorni è possibile ammirare il presepe dalle finestre della stanza che lo “accolgono”. 6 gennaio Presepe Vivente organizzato dalla comunità parrocchiale di Pieve di S.Luce



PONTE A EGOLA (PI) Monumentale rappresentazione con i personaggi a grandezza naturale che occupano l’intera Piazza Spalletti Stellato Sempre visitabile dall’8 dicembre al 6 gennaio SAN ROMANO (PI) Nato nel 1922, è una monumentale rappresentazione di grandi dimensioni nel chiostro francescano del convento. Aperto dall’8 dic. al 14 gen. tutti i giorni h 9-12 e 15- 19. Piazza S.Chiara, 1 – cell. 338 6182422



OSTE DI MONTEMURLO (PO) Presepe artistico poliscenico Chiesa di Santa Maria Madre della Chiesa 11 dicembre – 2 febbraio h. 9-19



PETROIO – VINCI (FI) S.MARIA A PETROIO, VIA DI PETROIO, 7 Realizzato in muratura: occupa un’intera collina. Il dettaglio e i movimenti sono una vera attrazione. Aperto dall’8 dic. al 8 gen. Feriali h 14,30-19,30, festivi e prefestivi h 9,30-19,30 – chiuso in caso di maltempo, pulman e visite guidate su prenotazione. Tel. 0571 508040.



RIOTORTO (LI) Presepe monumentale allestito nella piazza del paese, artistico e meccanizzato. Sempre visitabile, dall’8 dicembre al 18 gennaio



RIPARBELLA (PI) Presepe artistico animato con oltre 300 statuine di cui 100 in movimento che riproducono gli antichi mestieri su una superficie di 80 mq. Aperto dal 24 dicembre al 28 febbraio dalle h 9 alle h 20 – Piazza della Madonna 1 info prolocoribarbella@gmail.com



S. CASCIANO V.PESA (FI) Presepe storico ambientato in Palestina. Aperto dall’8 dic. al 2 febbr. h 8-19, propositura S. Cassiano in piazza Cavour. Nei dintorni: il presepe di S.Maria ad Argiano e il presepe di S.Cecilia a Decimo. Info: 055 820218 www.parrocchiesancasciano.org



S. GIOVANNI ALLA VENA (PI) Il Presepe dell’Angelo è opera dell’artista Angelo Perini realizzato nelle nicchie di un’antica cantina di fine ‘700 utilizzando tronchi e ciocchi in olivo intagliati a mano. Via Roma 14/a – Aperto dal 18 dic. all’8 gen. Prefestivi e festivi 15,30-19,30, feriali 10,00-12,30 (su appunt.) e 15,30-19,30. Su appuntamento 328 1254305 angelo.perini@gmail.com – www.angeloperini.it



S.MINIATO A SIGNA (FI) Presepe artistico di grandi dimensioni con suggestioni. Compagnia del SS. Sacramento Via Sorelle Gramatica, 52. Aperto dall’8 dicembre al 6 gennaio. Domenica 10,30-12,30 e 15,30-18,30 – Natale 10,30-12,30, S.Stefano e 1°gen.15,30-18,30. Su appuntamento 331 3909126 – 339 3745206.



TRAVERSAGNA (PT) Presepe Poliscenico Parrocchia SS. Trinità piazza della Libertà 1 – Massa e Cozzile. Aperto dall’8 dic al 6 genn. sabato, prefestivi e festivi h 15 – 19 – chiuso il 31 dicembre. Scuole e gruppi su appuntamento info@presepetraversagna.it 338-8461846



TRE COLLI – CALCI (PI) Presepe artistico sempre più suggestivo con nuove scenografie. Santuario della Madonna delle Grazie, Via Vecchia di Tre Colli, n.3. Aperto dall’11 dic. al 29 genn. Sabato h 14,30-18, dom e festivi 14,30-18,30 e 15-18, dal 23 dic al 6 gen. h 14,30-18,30. luigi.begliomini@gmail.com cell 328 7466627



VENERI (PESCIA – PT) Presepe artistico realizzato dai ragazzi e dagli operatori del centro “Il Faro” Via della Chiesa, 20 Dal lunedì al venerdì dalle h 9,30 alle 15,30

ITINERARIO ALTA GARFAGNANA

PIEVE FOSCIANA Storico presepio meccanico Adiacente alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Aperto dal 25 dic all’8 genn, festivi 14,30-18, feriali su appuntamento al 327 7677871 oppure a presepiopievefosciana@virgilio.it



SILLICO PIEVE FOSCIANA Presepio meccanico. Palazzo Carli, Via S. Lorenzo. Aperto dal 17 dic all’8 genn, festivi e prefestivi 10 -12 e 15-18, feriali su appunt. 328 6232904



CERAGETO CASTIGLIONE DI GARFAGNANA Presepi lungo la strada provinciale. Dal 10 dicembre all’8 gennaio sempre visitabile. Presepe in chiesa visitabile la domenica e il giovedì ore 17. Info c/o Circolo Culturale Vittorio Lorenzetti, via Canale, 10 – Info: 339 5083829



CHIOZZA (LU) Presepio tradizionale Chiesa San Bartolomeo Via Comunale del Borghetto. Aperto dal 10 dic. all’8 genn. Sab e dom h10-21, feriale su appuntamento 0583 368413



EREMO DI CAPRAIA – PIEVE FOSCIANA Presepio artistico All’aperto, sempre visitabile dall’8 dic al 29 genn, info: 331 5800684



MOZZANELLA – CASTIGLIONE DI GARFAGNANA Mostra di statuine storiche e presepio Chiesa di S.Salvatore dal 19 dic. all’8 genn. Festivi e prefestivi h 10-17. Info e per visite su appuntamento 371

3049368



CASTIGLIONE DI GARFAGNANA Presepio meccanizzato Chiesa parrocchiale di San Michele. Aperto dal 10 dic. all’8 genn; sab h 15-17, dom 10,30-12,30, feriali su appuntamento 0583 68066.



MONTEFEGATESI – BAGNI DI LUCCA Presepio itinerante (visto con gli occhi dell’Unitalsi) Chiesa di Montefegatesi Piazza XX Settembre. Dal 27 nov al 6 genn. Orario 9,00- 18,00. Info 349 7626172

SASSOROSSO – VILLA COMANDINA Grande presepio nella vecchia cava di marmo di Sassorosso. Allestito all’aperto, sempre visitabile dall’8 dic. al 15 genn. Info: 328 6232904