Principio d'incendio in un presepe, parrocchiano spegne le fiamme sul nascere

Principio d'incendio da un presepe all'interno della casa parrocchiale. È accaduto in via Masini questa sera a Empoli, all'ora di cena. Pare che tutto sia scaturito dal presepe, forse per la scintilla di qualche luce malfunzionante o per un corto circuito.

Il pronto intervento di un parrocchiano ha permesso il soccorso iniziale e lo spegnimento sul nascere dell'incendio prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto intorno alle 20.10 così come i soccorsi inviati dal 118. Quattro i feriti lievi per fumo, ma senza essere intossicati, assistiti dalla Misericordia di Empoli e dalla Pubblica assistenza di Limite.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO