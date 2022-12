Protesta al carcere Don Bosco di Pisa: incendiati alcuni mobili dai detenuti

Oggi pomeriggio, al carcere Don Bosco di Pisa, un numeroso gruppo di detenuti, al rientro dall'ora d'aria, si è rifiutato di fare ritorno nelle celle, mettendo in scena una movimentata protesta che ha comportato anche l’incendio di mobili e suppellettili.

A quanto sembra, le tensioni non sarebbero state causate da situazioni di malessere dei carcerati, ma probabilmente dalla condotta di un singolo detenuto, il quale avrebbe convinto altri reclusi nella sua protesta. In serata, tuttavia, “i seguaci” avrebbero desistito dalla ribellione e lo stesso detenuto che aveva dato inizio alla protesta, alla fine del parapiglia, sarebbe stato trasferito in ospedale per un trattamento sanitario obbligatorio.

La polizia penitenziaria è riuscita a gestire la situazione senza richiedere il supporto di altre forze dell'ordine.