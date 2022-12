Realtà aumentata e sale immersive: il nuovo tour di Casa Batlló è un’esperienza culturale unica

Realtà aumentata, sale immersive, quadri appesi alle pareti che prendono vita all’improvviso, tablet che permettono di rivivere il passato, installazioni stupefacenti. Sono questi gli ingredienti del successo del nuovo tour di Casa Batlló: uno dei capolavori architettonici di Gaudì, che si è guadagnato il titolo di International Exhibition of the year. Ed il premio è andato a Casa Batlló proprio per via dell’esperienza culturale unica che è in grado di offrire la visita immersiva, grazie al supporto di tecnologie di ultima generazione che mettono in luce, in questo caso, le loro straordinarie potenzialità.

Vediamo però nel dettaglio quali sono gli aspetti che rendono davvero unico il tour di Casa Batlló, ricordando che ogni esperienza è inclusa nel biglietto.

Le sale immersive di Casa Batlló e la realtà aumentata

Sono ben 2 le sale immersive presenti a Casa Batlló: la Gaudì Dome e la Gaudì Cube. In entrambi i casi, l’esperienza vissuta dai visitatori è un qualcosa di unico e spettacolare ma il viaggio che viene compiuto è differente. La Gaudì Dome accoglie infatti gli spettatori in uno spazio multisensoriale, che coinvolge a 360° i visitatori e li porta alla scoperta dell’infanzia dell’artista e del suo rapporto con la natura. Gaudì Cube invece è il primo cubo LED a 6 facce: opera ingegneristica davvero straordinaria che rappresenta la sorpresa conclusiva del tour di Casa Batlló. Questa volta, i visitatori sono catapultati all’interno della mente creativa dell’artista, proiettati in un universo fatto di fantasia e deliri e condotti dunque alla percezione di quelle emozioni che provava lo stesso Antoni Gaudì.

I quadri alle pareti che prendono vita

All’interno del percorso si Casa Batlló sono parecchie le sorprese che colgono i visitatori ed una di queste è rappresentata dai quadri appesi alle pareti. Apparentemente tradizionali e statici, sono dotati di sensori di movimento dunque non appena qualcuno si avvicina prendono improvvisamente vita trasformandosi in veri e propri spettacoli multimediali. Compiendo il tour di Casa Batlló insomma nulla è come sembra: anche i dettagli più semplici nascondono sorprese del tutto inaspettate che coinvolgono i visitatori.

Il tablet per una visita con realtà virtuale

Grazie al tablet che viene fornito in dotazione, è possibile effettuare una visita guidata di Casa Batlló tutt’altro che monotona. La voce narrante infatti racconta una storia ricca di colpi di scena, la colonna sonora fa il suo arricchendo l’esperienza magica ed i contenuti virtuali trasportano i visitatori in un universo parallelo, dove la vita di Gaudì sembra prendere forma e si concretizza ad ogni passo.

Esperienze uniche da vivere in prima persona

Entrare nella pancia del drago e sperimentare l’assenza di peso, scendere fino al sotterraneo ammirando la straordinaria opera dell’architetto giapponese Kengo Kuma. Anche queste sono esperienze che rendono il tour di Casa Batlló unico nel proprio genere e che permettono ai visitatori di compiere un viaggio culturale davvero magico ed indimenticabile. Non c’è dunque nulla di che sorprendersi se Casa Batlló sia sia guadagnata il titolo di International Exhibition of the year.