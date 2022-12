Ricoverato all'ospedale di Prato con ovuli di droga nello stomaco: arrestato

La notte scorsa un nigeriano di 41 anni è stato arrestato dalla polizia a Prato la notte scorsa dopo essere stato trovato con nove involucri nel corpo. L’uomo, martedì scorso, era finito ricoverato in ospedale il 41enne dopo essere stato soccorso in strada dal 118 in via Sant'Antonio: gli operatori sanitari avevano ritrovato il 41enne in stato di incoscienza e nonché in possesso di un ovulo di stupefacente. Durante i controlli al Santo Stefano è emerso che l’uomo aveva nell'intestino altri ovuli.

La scorsa notte gli oggetti sono stati espulsi dall’africano e sottoposti ad analisi che hanno consentito di trovare un ovulo di cocaina e otto di eroina, per il peso complessivo di 100.53 grammi.

Il 41enne è finito così in manette per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.