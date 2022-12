Risse e musica ad alto volume, 5 giorni di chiusura per un locale di Pietrasanta

Ieri pomeriggio il questore di Lucca ha emesso un provvedimento di chiusura per 5 giorni, ai sensi dell'articolo 100 del Tulps, nei confronti di un locale di Pietrasanta dopo che nelle ultime settimane, a seguito di richieste di intervento, le forze dell'ordine hanno riscontrato una situazione tale da compromettere ordine e sicurezza pubblica.

In particolare si sarebbero verificati episodi di liti e risse, sia all'interno che all'esterno del locale, segnalazioni per diffusione di musica ad alto volume, urla e schiamazzi fino a tarda notte nonché, come accertato dal commissariato di polizia di Forte dei Marmi, l'esercizio abusivo di pubblico spettacolo in assenza delle previste licenze in quanto gli avventori, al momento del controllo, stavano ballando all'interno del locale.