Ruba generi alimentari e alcolici, 17enne arrestato a Prato

Un 17enne di origine marocchina è stato arrestato nel tardo pomeriggio di ieri dai carabinieri del Norm di Prato per tentata rapina in concorso. Il giovane è gravato da numerosi precedenti, risulta senza fissa dimora. Ieri si era impossessato di generi alimentari e superalcolici con l'aiuto di un connazionale nel supermercato Coop di via Targetti a Prato. Il personale della sicurezza ha bloccato i due dopo che avevano superato le casse senza aver pagato. L'arrestato non è riuscito a scappare, ma il compagno sì. In un borsone sportivo è stata trovata la merce sottratta.