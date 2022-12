Servizio civile, si cercano 45 giovani tra Empoli e il Cuoio

Il Comune di Santa Croce sull’Arno, già Ente Capofila, per l’organizzazione del Servizio Civile Universale, tra i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d’Arno, Fucecchio, San Miniato, Santa Maria a Monte, Santa Croce sull’Arno e la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, ha sottoscritto un accordo anche con il Comune di Empoli.

Nell’ambito del bando, indetto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, sono stati finanziati 2 programmi di intervento per 5 progetti per un totale di 45 volontari che nei primi mesi dell’anno potranno prendere servizio.

I giovani interessati dovranno presentare domanda la cui scadenza è fissata per venerdì 10 febbraio 2023 alle ore 14.00.

I progetti, della durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali e un rimborso pari a 444,30 euro mensili, prevedono l’inserimento dei volontari all’interno dei seguenti programmi:

“Rigenerazioni 2022. Nuove offerte educative e culturali per le comunità del futuro”, in co-programmazione con ANCI Toscana:

- Progetto Servizi Educativi re-attivi: riscoprire la qualità dei servizi educativi del Valdarno Inferiore;

- Progetto Tornare in biblioteca: nuovi spazi per la mente;

“Edu-care: educazione e cura del territorio Empolese Valdelsa Valdarno” in co-programmazione con ARCI Empolese Valdelsa;

- Progetto “Azioni solidali: percorsi di sostegno all'inclusione sociale";

- Progetto “Amici in Comune”: orientamento ai servizi comunali”;

- Progetto “A futura memoria!

Per candidarsi, ragazze e ragazzi di un’età compresa tra i 18 anni compiuti e i 28 da compiere e provvisti dell’identità digitale (SPID), devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) a questo link.

Le domande verranno valutate attribuendo un punteggio ai titoli sulla base di quanto stabilito dai bandi, successivamente i candidati sosterranno un colloquio individuale e il punteggio complessivo ottenuto determinerà una graduatoria sulla base della quale chi avrà conseguito il punteggio più alto sarà essere avviati al servizio. É possibile presentare una sola domanda per un unico progetto.

Per informazioni:

Comune di Santa Croce sull’Arno – Sportello Servizio Civile Universale e Regionale

Palazzo Comunale – Santa Croce sull’Arno – Piano Terra

Dal Lunedì al Venerdì: 8.30 – 13.00

Tel. 0571.389974 – Email: serviziocivile@comune.santacroce.pi.it