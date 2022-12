Territorio in Comune ringrazia chi ha contribuito al Natale di Ponte a Egola

L’Associazione Territorio in Comune vuole ringraziare le aziende, i commercianti e i privati che con il loro contributo hanno permesso alla cittadinanza di Ponte a Egola di vivere una favolosa ed accogliente aria natalizia.

Si ringraziano in particolare VAMAS SpA, la Conceria ZUMA Pelli Pregiate srl, Gruppo Conciario CMC International SpA per il contributo all’allestimento del Presepe in Piazza Spalletti Stellato ed all’illuminazione dell’omonima piazza; si ringrazia La PATRIE srl, BANCHELLI Vini e Spumanti srl, STEBA Trading, ORGANAZODO Fertilizzanti SpA, Guardolificio SETTEBELLO srl, GIFRA srl per l’illuminazione della Via Diaz.

Un doveroso ringraziamento, e non certo meno importante, va anche a tutti i commercianti e privati di Ponte a Egola che in modo del tutto autonomo e volontario hanno contribuito anch’essi all’illuminazione di via Diaz.

Con l’auspicio che il prossimo anno ci sia la possibilità di fare un allestimento natalizio ancor più bello e che possa raggiungere anche altre zone di Ponte a Egola, l’associazione Territorio in Comune coglie l’occasione per augurare a tutti i cittadini e famiglie di San Miniato un felice Natale e che l’anno nuovo porti in tutti noi pace e serenità.

Fonte: Territorio in Comune, associazione civico culturale