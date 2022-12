Tramvia, dopo Natale i cantieri avanzano verso via Poliziano

Dopo Natale è in programma un nuovo avanzamento dei lavori della tramvia in corso in viale Lavagnini. Il cantiere nel centro viale, attualmente attivo nel tratto da piazza della Libertà a via delle Mantellate, si amplierà fino all’incrocio con via Poliziano. La modifica è in programma nella notte tra il 27 e il 28 dicembre con le stesse modalità del primo cantiere. Quindi avvio delle operazioni alle 21 in modo che la mattina successiva sia operativo il nuovo assetto della mobilità che ricalca quello già in vigore: due corsie in direzione di viale Strozzi, una su ciascun lato del cantiere con spostamento del new jersey a centro carreggiata e due corsie anche per la direttrice verso piazza della Libertà. I veicoli provenienti da via Poliziano potranno proseguire verso via Santa Caterina d’Alessandria e su viale Lavagnini sia in direzione Fortezza che in direzione piazza della Libertà.

All’inizio di gennaio è in programma il completamento delle aiuole in corrispondenza delle alberature su viale Milton. Si tratta di lavori puntuali con l’istituzione, dal 3 al 7 gennaio, di restringimenti di carreggiata e divieti di sosta a fasi: prima sarà interessato il tratto via Leone X-via Poliziano, a seguire il tratto via via Poliziano-via Landino, l’ultima fase riguarderà il tratto via Landino-via Toscanelli.